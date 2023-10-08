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الأخضر يصل البرتغال

10/8/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى لاقوس البرتغالية، لإقامة معسكر إعدادي، خلال فترة أيام ((FIFA)) لشهر أكتوبر 2023، ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023، وسيخوض خلاله الأخضر مباراتين وديتين، أمام نيجيريا ومالي.

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