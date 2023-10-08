الأخضر يصل البرتغال

الأخضر يصل البرتغال
التاريخ
10/8/2023 11:14:39 PM
(MENAFN
- Al Watan) وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى لاقوس البرتغالية، لإقامة معسكر إعدادي، خلال فترة أيام ((FIFA)) لشهر أكتوبر 2023، ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023، وسيخوض خلاله الأخضر مباراتين وديتين، أمام نيجيريا ومالي.
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