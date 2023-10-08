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حضور أخضر وسقوط أصفر

10/8/2023 11:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين نفسها كأكثر جولات الدوري تعادلا، منذ انطلاقة الموسم بـ4 تعادلات، وعاد ديربي جدة ليجدد الإثارة بعد غياب 38 شهرًا، والذي اكتسى باللون الأخضر، وشهد جدلا واسعًا حول تيفو جماهير الاتحاد، وعادت البطاقة الحمراء للظهور مجددًا بعد غياب جولتين متتاليتن، واستثمر الهلال والتعاون عثرات منافسيهما ليتمسك الزعيم بالصدارة ويقفز السكري إلى الوصافة، وتساوت ثلاثة أندية في الرصيد النقطي هي: النصر والاتحاد والأهلي، ونجح أبها في إيقاف سلسلة انتصارات النصر، وديربي الرياض القديم ينتهي بالتعادل، وظل الحزم وحيدًا بلا انتصارات، وتواجد 3 طواقم للحكام الأجانب، والنتائج الكبيرة مستمرة، ونجم النصر كريستيانو رونالدو في صدارة الهدافين رغم صيامه عن التهديف في الجولة.

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