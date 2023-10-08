حضور أخضر وسقوط أصفر

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين نفسها كأكثر جولات الدوري تعادلا، منذ انطلاقة الموسم بـ4 تعادلات، وعاد ديربي جدة ليجدد الإثارة بعد غياب 38 شهرًا، والذي اكتسى باللون الأخضر، وشهد جدلا واسعًا حول تيفو جماهير الاتحاد، وعادت البطاقة الحمراء للظهور مجددًا بعد غياب جولتين متتاليتن، واستثمر الهلال والتعاون عثرات منافسيهما ليتمسك الزعيم بالصدارة ويقفز السكري إلى الوصافة، وتساوت ثلاثة أندية في الرصيد النقطي هي: النصر والاتحاد والأهلي، ونجح أبها في إيقاف سلسلة انتصارات النصر، وديربي الرياض القديم ينتهي بالتعادل، وظل الحزم وحيدًا بلا انتصارات، وتواجد 3 طواقم للحكام الأجانب، والنتائج الكبيرة مستمرة، ونجم النصر كريستيانو رونالدو في صدارة الهدافين رغم صيامه عن التهديف في الجولة.
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