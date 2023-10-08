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العزل سلاح حزبي في أمريكا

10/8/2023 11:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) مع بدء الجمهوريين في الكونجرس تحقيقهم في قضية عزل الرئيس جو بايدن، تلفت العملية الانتباه إلى الاستخدام المتزايد للمساءلة في الولايات كسلاح سياسي حزبي، وليس كخطوة أخيرة لشاغلي المناصب الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا جريمة خطيرة.
وأظهر الجمهوريون أنها ليست مجرد عزل، فعلى مدى العامين الماضيين، سعوا أيضًا إلى إبعاد الديمقراطيين والمديرين التنفيذيين غير الحزبيين من مناصبهم من خلال سحب الثقة، والمناورات التشريعية، والإقالة القسرية، حتى عندما لم تظهر أي مزاعم بارتكاب مخالفات.
والآن يهدد الجمهوريون في ولاية ويسكونسن بعزل قاضي المحكمة العليا المنتخب حديثًا بالولاية، وأثاروا إمكان فعل الشيء نفسه مع مدير الانتخابات بالولاية.
ودعا أحد الجمهوريين في ولاية جورجيا إلى عزل المدعي العام في مقاطعة فولتون، الذي وجه اتهامات بالابتزاز للرئيس السابق دونالد ترمب. وأقال الجمهوريون في مجلس النواب بولاية بنسلفانيا بالفعل المدعي العام الأعلى في فيلادلفيا.
معاداة
بالنسبة للبعض، تبدو هذه التحركات معادية للديمقراطية، وهي إجراءات يمكن أن تكون لها آثار كبيرة إذا أصبحت روتينية، وحلت محل صندوق الاقتراع، بوصفه الحكم النهائي في الانتخابات.
وقد ظهرت تحركات القوة السياسية أخيرًا في ولايتها، وأثارت الاهتمام الوطني، حيث هدد الزعماء التشريعيون الجمهوريون هناك بإقالة القاضية الليبرالية في المحكمة العليا، جانيت بروتاسيفيتش، التي فازت بمقعدها بأكثر من 10 نقاط مئوية هذا العام في انتخابات حولت محكمة ويسكونسن إلى السيطرة الليبرالية للمرة الأولى منذ 15 عامًا.
ويريدها الجمهوريون أن تنسحب من قضايا إعادة تقسيم الدوائر التي تنطوي على الخريطة السياسية المتلاعب بها بشدة للولاية، التي أعطت الحزب الجمهوري سيطرة كبيرة على الهيئة التشريعية في ولاية فاز فيها الديمقراطيون بمعظم المناصب التنفيذية على مستوى الولاية، ويستشهدون ببيانات حملتها وجمع التبرعات، على الرغم من أن القضاة الآخرين تصرفوا بشكل مماثل في الماضي دون عقوبة.

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