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زلزال أفغانستان يسوي قرى بأكملها بالأرض

10/8/2023 11:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت إحصاءات زلزال أفغانستان الأخير المدمر أن عدد الضحايا سيتجاوز عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان في يونيو 2022. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بُعد نحو 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات. ووصفت فرق من منظمة الإغاثة الدمار الذي وقع بالقرب من هيرات بأنه أسوأ بكثير مما كان متوقعا في البداية، حيث سويت قرى بأكملها بالأرض.
واكتسب الزلزال قوة تدميرية جراء الهزات الارتدادية والزلازل التابعة له، حيث قتلت زلازل قوية ما لا يقل عن 2000 شخص في غرب أفغانستان، بحسب ما أعلن متحدث باسم حكومة حركة طالبان، وكان أحدها بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، تعرضت له منطقة ذات كثافة سكانية بالقرب من هيرات، رابع أكبر مدينة في أفغانستان، وأعقبته هزات ارتدادية قوية.
وحاول الناس انتشال القتلى والجرحى بأيديهم في هيرات، متسلقين الصخور والحطام، بينما كان الناجون والضحايا محاصرين تحت المباني المنهارة على الأرض، وتحولت وجوههم إلى اللون الرمادي بسبب الغبار.
مدينة هيرات
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هناك ثلاث هزات ارتدادية قوية، بلغت قوتها 6.3 و5.9 و5.5 درجات، أعقبت الزلزال، بالإضافة إلى هزات أقل.
ويظهر أحد مقاطع الفيديو، التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت، أشخاصًا يحررون طفلة من مبنى منهار بعد أن دفنت حتى رقبتها تحت الأنقاض. وشوهدت يد تحتضن جذع الطفلة، بينما كان يُخرجها رجال الإنقاذ من الأرض. وقال رجال الإنقاذ إنها والدة الطفلة، وليس من الواضح ما إذا كانت الأم قد نجت.
ولفت عبد الواحد ريان، المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة، إلى أن عدد القتلى أكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية. وأضاف أن هناك قرى دمرت، ودفن مئات المدنيين تحت الأنقاض، داعيا لتقديم المساعدة العاجلة. المساعدات والإسعافات
وقال ريان: ((إلى جانب 2060 قتيلا، أصيب 1240 شخصا ودمر 1320 منزلا بشكل كامل)). وقد تم إرسال ما لا يقل عن اثني عشر فريقًا، للمساعدة في جهود الإنقاذ، بما في ذلك من المنظمات العسكرية وغير الربحية مثل الهلال الأحمر.
وأرسلت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أربع سيارات إسعاف تحمل أطباء ومستشاري دعم نفسي اجتماعي إلى المستشفى الإقليمي. وكانت ثلاثة فرق صحية متنقلة على الأقل في طريقها إلى منطقة زندا جان، وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا.
وأقامت منظمة ((أطباء بلا حدود)) خمس خيام طبية في مستشفى هيرات الإقليمي، لاستيعاب ما يصل إلى 80 مريضًا. وذكرت الوكالة أن السلطات عالجت أكثر من 300 مريض. بينما أرسلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) آلاف الإمدادات، بما في ذلك الملابس الشتوية والبطانيات والقماش المشمع مع انخفاض درجات الحرارة.
وقال عرفان الله شرفزاي، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، إن سبعة فرق منشغلة بجهود الإنقاذ، بينما وصلت فرق أخرى من ثمانية أقاليم مجاورة. وأوضح شرفزاي أنهم أقاموا مخيما مؤقتا للنازحين.
الافتقار للمعدات
وزار المصور أوميد حقجو أربع قرى في زندا جان صباح الأحد. وذكر أنه رأى جثثا تحت المنازل المنهارة، وأن السكان المحليين ينتظرون المساعدة، ويفتقرون إلى المجارف، لانتشال الجثث. وكانت بعض منظمات الإغاثة، مثل برنامج الغذاء العالمي، موجودة بالفعل في مكان الحادث، ومعها المواد الأساسية.
وفي وقت لاحق، أحضر الناس من القرى المجاورة معدات، لدعم جهود الإنقاذ.
وقال حقجو، نقلا عن الناجين، إن الزلزال الأول كان الأقوى، وتسبب في أكبر قدر من الأضرار والخسائر.
وأكدت منظمة ((إنقاذ الطفولة)) أن حجم الأضرار كان مروعا. وقال أرشد مالك، المدير القطري لمنظمة الإغاثة في أفغانستان: ((أعداد المتضررين من هذه المأساة مثيرة للقلق حقا، وسوف ترتفع هذه الأعداد، لأن الناس ما زالوا محاصرين تحت أنقاض منازلهم في هيرات. هذه أزمة فوق أزمة. وحتى قبل هذه الكارثة، كان الأطفال يعانون نقصا مدمرا في الغذاء)).
ودعا إلى ((ضخ عاجل)) للأموال من المجتمع الدولي.

إنقاذ وإغاثة:
- تم إرسال ما لا يقل عن اثني عشر فريقًا، للمساعدة في جهود الإنقاذ
- أرسلت أربع سيارات إسعاف تحمل أطباء ومستشاري دعم نفسي اجتماعي إلى المستشفى الإقليمي.
- كانت ثلاثة فرق صحية متنقلة على الأقل في طريقها إلى منطقة زندا جان، وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا.
- أقامت منظمة ((أطباء بلا حدود)) خمس خيام طبية في مستشفى هيرات الإقليمي، لاستيعاب ما يصل إلى 80 مريضًا.
- ذكرت الوكالة أن السلطات عالجت أكثر من 300 مريض.
- أرسلت ((يونيسف)) آلاف الإمدادات، بما في ذلك الملابس الشتوية والبطانيات والقماش المشمع مع انخفاض درجات الحرارة.
- هناك سبعة فرق منشغلة بجهود الإنقاذ، بينما وصلت فرق أخرى من ثمانية أقاليم مجاورة
- تمت إقامة مخيم مؤقت للنازحين.

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