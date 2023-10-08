الطلب على العبايات النسائية يتضاعف 4 مرات

(MENAFN
- Al Watan) أكدت خبيرات ((سعوديات)) متخصصات في تصاميم الأزياء والخياطة، لـ((الوطن))، تضاعف طلبات ومبيعات العباءات النسائية داخل السعودية خلال الأعوام الـ 3 الأخيرة بأكثر من 4 أضعاف، وازدياد وتيرة الطلبات عليها في الأسواق الخليجية، لجودتها، والتوسع في التصاميم والألوان، والعديد من الإضافات كالتطريز ((الآلي، اليدوي))، والابليكات، والأكسسوارات، موضحات أن متوسط تكلفة خياطة العباءة الواحدة 450 ريالا ((شغل يد فقط))، وتزداد تبعًا لمستويات الجودة والإضافات الأخرى، ومتوسط الطاقة الإنتاجية للمصممة والخياطة في السعودية تصل لنحو 4 عباءات أسبوعيًا ((أجرة 1800 ريال أسبوعيًا))، ومتوسط سعر العباءة الواحدة 800 ريال. التخصص بالعباءات
أبانت دعا الشبعان ((خبيرة تصاميم أزياء وخياطة))، أن هناك ازديادًا ملحوظًا على التصاميم الحديثة للعباءات النسائية، وهناك طلبات ومبيعات كبيرة من النساء الموظفات والعاملات في المتاجر والشركات، فهناك حاجة ماسة لاقتناء عباءات بتصاميم متنوعة، ليصل إلى اقتناء بمعدل 4 عباءات شهريًا، مع حرصهن على اختيار الأقمشة ذات الجودة المتميزة، وتحمل كثرة الاستخدام والغسيل، وهناك توسع في متاجر العباءات النسائية بالسعودية، ودخول مصممات سعوديات إلى السوق لإنتاج وخياطة العباءات، وتحول مصممات من خياطة الأزياء بشكل عام إلى التخصص في تصاميم وخياطة العباءات لتلبية حاجة السوق المتزايدة على العباءات. تصاميم لكل مناسبة ووظيفة
وعزت الشبعان ازدياد الطلبات والمبيعات على عباءات الكتف، لسهولة التحرك، وممارسة أعمالها الوظيفية فيها بسهولة مقارنة بعباءات ((الرأس))، حتى بات في الفترة الأخيرة، تخصيص تصاميم ((محددة))، ومناسبة لكل مجال وظيفي وعملي، ومن بينها: عباءات واسعة وفضفاضة، أكمام ضيقة، وأكمام واسعة، عباءات سهرة، وعباءات للمناسبات العائلية، وعباءات الاحتفالات العامة، وعباءات للعمل، لافتة إلى أن سوق تصاميم وخياطة العباءات في الأحساء، يشهد انتشارًا واهتمامًا كبيرين في صفوف الفتيات السعودية، حتى صارت لديهن خبرة كبيرة في اختيار التصاميم الحديثة والمتطورة، واختيار الأقمشة ذات الجودة العالية. مجاراة الموضة
أضافت الشبعان أن الطريق المفضلة لتسويق العباءات النسائية، التسويق ((الإلكتروني))، واستهداف مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص TikTok و Instagram، والاستفادة من تلك التطبيقات في عرض نماذج مع تفاصيل ومواصفات العباءات، مبينة أن من أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه مصممات العباءات النسائية، مجاراة الموضة، والابتكار وسرعة التنفيذ للتصاميم دون تأخير. بنك التنمية الاجتماعية
بدورها أشارت مديرة مشروع تصميم وتطريز وخياطة العباءات في جمعية المواساة الخيرية بمدينة القارة في الأحساء شكرية العباس، لـ((الوطن))، إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في سوق العباءات، من حيث الطلب عليها على مستوى الدول العربية، فالسعوديات أكثر اعتمادًا على العباءة في ملبسهن الأساسي، لذا يطلبن دوماً الجديد في السوق، ولقلة الفتيات السعوديات المتخصصات في تصاميم وأزياء وخياطة العباءات النسائية في الأسواق والمتاجر، دفع القائمون في الجمعية إلى إطلاق مبادرة متخصصة لتدريب مستفيدات الجمعية على تصميم وخياطة وتطريز العباءات والشيلات، وتأهيل 20 فتاة، أعمارهن ((من 24-40 عامًا))، وتوفير فرص وظيفية لهن، وتمكين بعضهن من خلال تجهيز غرفة خياطة بالمنزل لممارسة العمل فيه بقروض من بنك التنمية الاجتماعية.
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