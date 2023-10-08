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الطلب على العبايات النسائية يتضاعف 4 مرات

10/8/2023 11:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت خبيرات ((سعوديات)) متخصصات في تصاميم الأزياء والخياطة، لـ((الوطن))، تضاعف طلبات ومبيعات العباءات النسائية داخل السعودية خلال الأعوام الـ 3 الأخيرة بأكثر من 4 أضعاف، وازدياد وتيرة الطلبات عليها في الأسواق الخليجية، لجودتها، والتوسع في التصاميم والألوان، والعديد من الإضافات كالتطريز ((الآلي، اليدوي))، والابليكات، والأكسسوارات، موضحات أن متوسط تكلفة خياطة العباءة الواحدة 450 ريالا ((شغل يد فقط))، وتزداد تبعًا لمستويات الجودة والإضافات الأخرى، ومتوسط الطاقة الإنتاجية للمصممة والخياطة في السعودية تصل لنحو 4 عباءات أسبوعيًا ((أجرة 1800 ريال أسبوعيًا))، ومتوسط سعر العباءة الواحدة 800 ريال.
التخصص بالعباءات
أبانت دعا الشبعان ((خبيرة تصاميم أزياء وخياطة))، أن هناك ازديادًا ملحوظًا على التصاميم الحديثة للعباءات النسائية، وهناك طلبات ومبيعات كبيرة من النساء الموظفات والعاملات في المتاجر والشركات، فهناك حاجة ماسة لاقتناء عباءات بتصاميم متنوعة، ليصل إلى اقتناء بمعدل 4 عباءات شهريًا، مع حرصهن على اختيار الأقمشة ذات الجودة المتميزة، وتحمل كثرة الاستخدام والغسيل، وهناك توسع في متاجر العباءات النسائية بالسعودية، ودخول مصممات سعوديات إلى السوق لإنتاج وخياطة العباءات، وتحول مصممات من خياطة الأزياء بشكل عام إلى التخصص في تصاميم وخياطة العباءات لتلبية حاجة السوق المتزايدة على العباءات.
تصاميم لكل مناسبة ووظيفة
وعزت الشبعان ازدياد الطلبات والمبيعات على عباءات الكتف، لسهولة التحرك، وممارسة أعمالها الوظيفية فيها بسهولة مقارنة بعباءات ((الرأس))، حتى بات في الفترة الأخيرة، تخصيص تصاميم ((محددة))، ومناسبة لكل مجال وظيفي وعملي، ومن بينها: عباءات واسعة وفضفاضة، أكمام ضيقة، وأكمام واسعة، عباءات سهرة، وعباءات للمناسبات العائلية، وعباءات الاحتفالات العامة، وعباءات للعمل، لافتة إلى أن سوق تصاميم وخياطة العباءات في الأحساء، يشهد انتشارًا واهتمامًا كبيرين في صفوف الفتيات السعودية، حتى صارت لديهن خبرة كبيرة في اختيار التصاميم الحديثة والمتطورة، واختيار الأقمشة ذات الجودة العالية.
مجاراة الموضة
أضافت الشبعان أن الطريق المفضلة لتسويق العباءات النسائية، التسويق ((الإلكتروني))، واستهداف مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص TikTok و Instagram، والاستفادة من تلك التطبيقات في عرض نماذج مع تفاصيل ومواصفات العباءات، مبينة أن من أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه مصممات العباءات النسائية، مجاراة الموضة، والابتكار وسرعة التنفيذ للتصاميم دون تأخير.
بنك التنمية الاجتماعية
بدورها أشارت مديرة مشروع تصميم وتطريز وخياطة العباءات في جمعية المواساة الخيرية بمدينة القارة في الأحساء شكرية العباس، لـ((الوطن))، إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في سوق العباءات، من حيث الطلب عليها على مستوى الدول العربية، فالسعوديات أكثر اعتمادًا على العباءة في ملبسهن الأساسي، لذا يطلبن دوماً الجديد في السوق، ولقلة الفتيات السعوديات المتخصصات في تصاميم وأزياء وخياطة العباءات النسائية في الأسواق والمتاجر، دفع القائمون في الجمعية إلى إطلاق مبادرة متخصصة لتدريب مستفيدات الجمعية على تصميم وخياطة وتطريز العباءات والشيلات، وتأهيل 20 فتاة، أعمارهن ((من 24-40 عامًا))، وتوفير فرص وظيفية لهن، وتمكين بعضهن من خلال تجهيز غرفة خياطة بالمنزل لممارسة العمل فيه بقروض من بنك التنمية الاجتماعية.

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