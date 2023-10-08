18مليونا للمياه المحلاة

(MENAFN
- Al Watan) انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الشرقي، من إنجاز الجزء الثاني من المرحلة الثامنة من مشروع شبكات المياه في مناطق متفرقة بحفر الباطن والقيصومة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 18.1 مليون ريال.
يأتي تنفيذ المشروع من أجل إيصال المياه المحلاة، وزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه.
وبيّنت الشركة أن مشروع شبكات مياه محافظة حفر الباطن والقيصومة تضمن مد شبكات رئيسية وفرعية بأقطار مختلفة، وبإجمالي أطوال 142 كيلومترا، وسيخدم أحياء ((النايفية، والريان، والنخيل، والوادي، والنزهة))، وأجزاء من حي النهضة بحفر الباطن، وحيي الهداية 1 و2، وجزء من حي الشفاء بالقيصومة.
وأكدت الشركة مضيها قُدمًا في تنفيذ مثل هذه المشاريع، لزيادة نسب تغطيتها مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها بشبكاتها المائية والبيئية، وذلك لتحقيق إستراتيجيتها، والارتقاء بجودة حياة سكان القطاع الشرقي.
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