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18مليونا للمياه المحلاة

10/8/2023 11:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الشرقي، من إنجاز الجزء الثاني من المرحلة الثامنة من مشروع شبكات المياه في مناطق متفرقة بحفر الباطن والقيصومة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 18.1 مليون ريال.
يأتي تنفيذ المشروع من أجل إيصال المياه المحلاة، وزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه.
وبيّنت الشركة أن مشروع شبكات مياه محافظة حفر الباطن والقيصومة تضمن مد شبكات رئيسية وفرعية بأقطار مختلفة، وبإجمالي أطوال 142 كيلومترا، وسيخدم أحياء ((النايفية، والريان، والنخيل، والوادي، والنزهة))، وأجزاء من حي النهضة بحفر الباطن، وحيي الهداية 1 و2، وجزء من حي الشفاء بالقيصومة.
وأكدت الشركة مضيها قُدمًا في تنفيذ مثل هذه المشاريع، لزيادة نسب تغطيتها مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها بشبكاتها المائية والبيئية، وذلك لتحقيق إستراتيجيتها، والارتقاء بجودة حياة سكان القطاع الشرقي.

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