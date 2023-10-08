60% زيادة في أجهـــزة نقـــاط البيـــع

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- Al Watan) نما عدد أجهزة نقاط البيع الإلكترونية في المملكة 60% بالتزامن من النمو الكبير في التعاملات، وإلزام الجهات الرسمية المتاجر بتوفير نقاط البيع الإلكترونية، وإتاحتها للمستهلكين، في ظل إستراتيجيتها لتعزيز حلول الدفع الإلكترونية، وتقليص الدفع النقدي التقليدي. أجهزة نقاط البيع
بلغ عدد أجهزة نقاط البيع الإلكترونية في الربع الأول من العام الماضي 328.6 جهاز، ووصل إلى 348.6 جهاز في الربع الثاني من 2022، بإجمالي 677.2 جهاز في النصف الأول. بينما ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع الإلكترونية في الربع الأول من العام الحالي إلى 535.5 جهاز، و548 جهاز في الربع الثاني من 2023 بمجموع 1083.5 جهاز.
وخدمة نقاط البيع هي نظام آلي لتحويل الأموال إلكترونيا، حيث يمكن هذا النظام الشخص من تسديد قيمة مشترياته من أي المعارض أو المحلات التجارية المتوافرة بها هذه الخدمة (خدمة نقاط البيع) باستخدام بطاقات الصرف الآلي (مدى) والبطاقات الائتمانية (فيزا ماستر كارد وأمريكان إكسبريس). تخطي حاجز المليون
وتخطى عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز المليون جهاز، المتوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية، وذلك يرجع إلى الخطة الإستراتيجية التي عمل عليها البنك المركزي السعودي بمشاركة القطاع المالي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات. قناعة المستهلكين والمتاجر
يشير تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة حاجز المليون جهاز إلى زيادة قناعة المستهلكين والمتاجر بالاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يدعم بشكل مباشر العمل على رقمنة الاقتصاد السعودي، حيث تعد أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكنات لتحقيق أهم الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي لنمو رقمنة المدفوعات، وزيادة قاعدة انتشارها في كل القطاعات التجارية بالمملكة.
ويُبرز انتشار أجهزة نقاط البيع مدى قبول واعتماد التجار على وسائل الدفع الرقمي كوسائل دفع أساسية تساعد على تسهيل التعاملات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية للمتاجر.
وقد شهد 2021 نموا في أجهزة نقاط البيع بنسبة تتجاوز 40%، حيث ارتفع عدد الأجهزة من 721 ألف جهاز نهاية 2020، ليتجاوز حاجز المليون جهاز نهاية 2021. وتتزامن هذه الزيادة مع نمو كبير في العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع بـ80%، حيث بلغ عدد عمليات أجهزة نقاط البيع أكثر من 5 مليارات عملية نهاية 2021، مقارنة بـ2.8 مليار عملية في 2020. عوامل الارتفاعات
هناك عدة عوامل أسهمت في هذه الارتفاعات، من أهمها التعاون مع الجهات الحكومية، لتوفير خيارات الدفع الرقمي لدى مختلف القطاعات التجارية، وزيادة وعي الجمهور بأهمية المدفوعات الرقمية، وارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات، وذلك بعد البدء في منحها التراخيص بداية 2020، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الجديدة مثل عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية، وإطلاق خدمة نقاط البيع الذكية.
أجهزة نقاط البيع (ألف جهاز)
عدد أجهزة نقاط البيع في النصف الأول من 2022 = 677.2
الربع الأول من 2022 = 328.6
الربع الثاني من 2022 = 348.6
عدد أجهزة نقاط البيع في النصف الأول من 2023 = 1083.5
الربع الأول من 2023 = 535.5
الربع الثاني من 2023 = 548
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