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60% زيادة في أجهـــزة نقـــاط البيـــع

10/8/2023 11:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) نما عدد أجهزة نقاط البيع الإلكترونية في المملكة 60% بالتزامن من النمو الكبير في التعاملات، وإلزام الجهات الرسمية المتاجر بتوفير نقاط البيع الإلكترونية، وإتاحتها للمستهلكين، في ظل إستراتيجيتها لتعزيز حلول الدفع الإلكترونية، وتقليص الدفع النقدي التقليدي.
أجهزة نقاط البيع
بلغ عدد أجهزة نقاط البيع الإلكترونية في الربع الأول من العام الماضي 328.6 جهاز، ووصل إلى 348.6 جهاز في الربع الثاني من 2022، بإجمالي 677.2 جهاز في النصف الأول. بينما ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع الإلكترونية في الربع الأول من العام الحالي إلى 535.5 جهاز، و548 جهاز في الربع الثاني من 2023 بمجموع 1083.5 جهاز.
وخدمة نقاط البيع هي نظام آلي لتحويل الأموال إلكترونيا، حيث يمكن هذا النظام الشخص من تسديد قيمة مشترياته من أي المعارض أو المحلات التجارية المتوافرة بها هذه الخدمة (خدمة نقاط البيع) باستخدام بطاقات الصرف الآلي (مدى) والبطاقات الائتمانية (فيزا ماستر كارد وأمريكان إكسبريس).
تخطي حاجز المليون
وتخطى عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز المليون جهاز، المتوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية، وذلك يرجع إلى الخطة الإستراتيجية التي عمل عليها البنك المركزي السعودي بمشاركة القطاع المالي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات.
قناعة المستهلكين والمتاجر
يشير تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة حاجز المليون جهاز إلى زيادة قناعة المستهلكين والمتاجر بالاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يدعم بشكل مباشر العمل على رقمنة الاقتصاد السعودي، حيث تعد أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكنات لتحقيق أهم الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي لنمو رقمنة المدفوعات، وزيادة قاعدة انتشارها في كل القطاعات التجارية بالمملكة.
ويُبرز انتشار أجهزة نقاط البيع مدى قبول واعتماد التجار على وسائل الدفع الرقمي كوسائل دفع أساسية تساعد على تسهيل التعاملات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية للمتاجر.
وقد شهد 2021 نموا في أجهزة نقاط البيع بنسبة تتجاوز 40%، حيث ارتفع عدد الأجهزة من 721 ألف جهاز نهاية 2020، ليتجاوز حاجز المليون جهاز نهاية 2021. وتتزامن هذه الزيادة مع نمو كبير في العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع بـ80%، حيث بلغ عدد عمليات أجهزة نقاط البيع أكثر من 5 مليارات عملية نهاية 2021، مقارنة بـ2.8 مليار عملية في 2020.
عوامل الارتفاعات
هناك عدة عوامل أسهمت في هذه الارتفاعات، من أهمها التعاون مع الجهات الحكومية، لتوفير خيارات الدفع الرقمي لدى مختلف القطاعات التجارية، وزيادة وعي الجمهور بأهمية المدفوعات الرقمية، وارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات، وذلك بعد البدء في منحها التراخيص بداية 2020، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الجديدة مثل عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية، وإطلاق خدمة نقاط البيع الذكية.
أجهزة نقاط البيع (ألف جهاز)
عدد أجهزة نقاط البيع في النصف الأول من 2022 = 677.2
الربع الأول من 2022 = 328.6
الربع الثاني من 2022 = 348.6
عدد أجهزة نقاط البيع في النصف الأول من 2023 = 1083.5
الربع الأول من 2023 = 535.5
الربع الثاني من 2023 = 548

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