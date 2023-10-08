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منصة لربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق

10/8/2023 11:14:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق، الثلاثاء المقبل، بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام.
وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي أن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية لتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي (الست) مع جمهورية العراق، لافتا إلى أن المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف إضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية في ما بين الدول الخليجية، مؤكدا أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج (البحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات والمملكة) بشكل ميسر وفعال.
وذكر أن المنصة تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية حيث ستقوم هيئة الربط الكهربائي باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ربطها مع جمهورية العراق الشقيقة.
وأكّد أن دوافع نظام السوق الكهربائي الجديد يسهم في رفع الكفاءة للاستفادة القصوى من الرابط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن المرونة في الاستخدام لمستخدمي السوق والمتاجرين والأطراف المرتبطة بها، لافتا إلى أن النظام الجديد يمتاز بالقابلية للتوسع السلس إلى مناطق السوق الجديدة دون التأثير الحاسم على أنظمة وخوارزمية المزاد والعمليات التجارية إضافة إلى إمكانية التشغيل البيني لتكون واجهة موثوقة مع قطاعات السوق الأخرى مع نظام التسوية وفوترة يغطي الاحتياجات.

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