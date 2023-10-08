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عمان تستهدف زيادة الاستثمارات في قطاع النقل واللوجستيات إلى 2 5 مليار ريال

10/8/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، عن إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات، وأطلقت جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي ودشنت حلقات العمل وعيادات جلب الاستثمار في هذا القطاع.
وقال وزير النقل العماني، سعيد بن حمود المعولي، إن البرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات يهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات لهذا القطاع إلى نحو 2.5 مليار ريال عماني ورفع نمو الإيرادات الحكومية وزيادة العائد في قطاع النقل البري إلى 18 مليون ريال عماني في عام 2025.
وأضاف أن نسبة إسهام القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لسلطنة عُمان بلغت في العام الماضي 5% ونسبة إسهام أنشطة النقل البري من إجمالي إسهام القطاع اللوجستي 60%، نقلا عن وكالة الأنباء العمانية «العمانية».

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