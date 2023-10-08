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المصارف الأميركية تخسر 872 مليار دولار من ودائع العملاء

10/8/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) غادرت ودائع بمئات المليارات من الدولارات أكبر 4 بنوك أميركية العام الماضي، وفقا لبيانات جديدة من «S&P Global».
وفي تقرير جديد عن السوق، قال محللو ستاندرد آند بورز، إن الصناعة المصرفية الأميركية بأكملها خسرت ما مجموعه 872 مليار دولار خلال العام الذي شهد انهيار 3 بنوك أميركية كبيرة.
ومن بين 872 مليار دولار من الودائع التي غادرت الصناعة على أساس سنوي، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن ما يقرب من 30% - أي ما يعادل 260 مليار دولار - خرجت من «جي بي مورغان»، و«بنك أوف أميركا»، و«ويلز فارغو»، و«سيتي».
وسجلت «تشالز شواب» أكبر انخفاض في الودائع على أساس سنوي بنسبة 31.1% إلى 304.79 مليارات دولار، ويعزى ذلك في الغالب إلى التدفقات الخارجة من حسابات الوساطة».
وتمثل خسائر الودائع لجميع البنوك الأميركية انخفاضا بنسبة 4% على أساس سنوي.
وقالت «ستاندرد آند بورز» أيضا: إن البنوك الأميركية تعمل على خفض بصمة فروعها بسرعة، واختارت رقمنة أنظمتها بشكل كبير مع خفض التكاليف. واعتبارا من شهر يونيو من هذا العام، بلغ عدد الفروع الفعلية في أميركا 77.796 فرعا، مقارنة بـ 79.172 فرعا العام السابق و96.339 فرعا عام 2013.
وتوقع المستثمر البارز وصاحب رأس المال الاستثماري كيفن أوليري مؤخرا اندماجا جماعيا للبنوك الإقليمية الأميركية مدفوعا بتسارع هروب الودائع والتوتر بشأن الثقة في النظام بشكل عام.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال نجم برنامج «Shark Tank» إن عدد البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة سينخفض على الأرجح بمقدار النصف في السنوات المقبلة.
وأضاف: «لدينا 4100 بنك إقليمي في أميركا. ومن المحتمل أن ينخفض العدد إلى 2000 خلال السنوات الـ 3 المقبلة». سوف تندمج البنوك».
ويشعر الناس بالقلق الشديد بشأن وضع أموالهم في البنك لأنه إذا فشل بنك آخر وكان لديهم أموال هناك، فإن ما سيحصل عليه لن يتجاوز 250 ألف دولار فقط - حد الضمان.

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