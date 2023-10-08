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تدشين منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق

10/8/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، إن أمير المنطقة الشرقية بالسعودية سيدشن يوم غد الثلاثاء منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الدمام.
ونقل البيان عن أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي قوله إن المنصة تفتح آفاقا للسوق الخليجية لتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الست مع العراق، لافتا إلى أن المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية بين الدول الخليجية.
وأكد الإبراهيم أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج، البحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات والسعودية بشكل ميسر وفعال.
وذكر أن المنصة ستمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن مشروع المنصة سيكون بمنزلة نظام لإدارة السوق الكهربائية، حيث ستقوم هيئة الربط الكهربائي باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالية بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر.

MENAFN08102023000130011022ID1107209142

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