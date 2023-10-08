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العقارات تتفوق على جميع الأصول العالمية قيمتها وصلت 380 تريليون دولار

10/8/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر تقرير حديث أن القيمة الإجمالية للعقارات في العالم بلغت 379.7 تريليون دولار في نهاية عام 2022، منخفضة بنسبة 2.8% عن العام السابق.
وأفادت «سفلز»، المتخصصة عالميا في الاستشارات العقارية، انه رغم التراجع السنوي لقيمة العقارات العالمية، إلا أن الاتجاه طويل المدى رصد ارتفاعا بنسبة 18.7% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للعقارات العالمية تظهر أن العقارات تظل أكبر مخزن للثروة في العالم.
وتابع التقرير «ربما تكون قيمة العقارات في العالم قد انخفضت في عام 2022، لكن العقارات تظل أكبر مخزن للثروة العالمية بهامش كبير. وتتجاوز قيمة العقارات قيمة أسواق الأسهم والسندات العالمية مجتمعة، ويعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يقرب من أربعة أضعاف».
وأوضح أن قيمة كل الذهب المستخرج في العالم البالغة 12.2 تريليون دولار ضئيلة بالمقارنة مع حجم الثروة العقارية، إذا تمثل قيمة الذهب ما يزيد قليلا على 3% فقط من قيمة العقارات العالمية.

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