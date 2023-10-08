Monday, 09 October 2023 08:54 GMT

أومودا تواصل نجاحاتها العالمية وسعيها نحو نقل بيئي ذكي ومستقبل أكثر ابتكارا واستدامة

10/8/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خلال السنوات الماضية، نالت سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات شعبية واسعة ضمن فئة الشباب في جميع أنحاء العالم، نظير هويتها الجريئة والعصرية. وبفضل جمال تصميم مركباتها واستخدام لأحدث التكنولوجيا وأكثرها ابتكارا، استطاعت «أومودا»، العلامة التجارية الناشئة، أن تتبوأ مكانة متميزة ضمن قطاع صناعة السيارات العالمي. فوفقا لأحدث البيانات الصادرة، نجحت «أومودا» في بيع 16.686 وحدة في شهر أغسطس، محققة بذلك نموا شهريا بنسبة 6.04%، ومتجاوزة الـ 100.000 وحدة ضمن مبيعاتها التراكمية لعام 2023.
ريادة جمال التصميم وتوسيع الأفق العالمية
تم تأسيس العلامة التجارية «أومودا» بطموح راسخ نحو الوصول إلى مصاف شركات صناعة السيارات المرموقة عالميا. فمن خلال أسلوب تصميم رائد ورؤية مبتكرة لآلية التنقل، تواصل «أومودا» مسيرتها في تحقيق طموحات جيل جديد من الشباب من جميع أنحاء العالم.
يذكر أن «أومودا» تركت بصمتها في أكثر من عشر دول ممتدة من جنوب شرق آسيا، إلى أوروبا، وأستراليا، وحتى أميركا الجنوبية. ومع كل خطوة ضمن مسيرتها العالمية، تكرس «أومودا» كل جهودها لتطوير أنظمة الخدمة وجودة مركباتها، ومنح عملائها حول العالم تجربة قيادة استثنائية.
«أومودا» الراعي الرسمي لبطولة التنس الدولية للسيدات في إسبانيا
كان شهر أغسطس شهرا استثنائيا لـ «أومودا»، حيث تم إطلاق الطرازين المتميزين OMODA 5 وOMODA 5 EV خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، وشاركت المؤثرة الإندونيسية ناتا تجربتها الممتازة في قيادة OMODA 5 EV مع زوار المعرض، كما حازت OMODA 5 وبجدارة على جائزة المعرض لـ «أفضل سيارة دفع رباعي للاختبار القيادة»، مؤكدة بذلك تفوقها وتميزها. وفي طرقات كوستاريكا الخلابة، تم تجربة قيادة OMODA 5، حيث تداخل جمال الطبيعة مع روعة التكنولوجيا. وفي إسبانيا، أصبحت OMODA 5 السيارة الرسمية لبطولة ITF W100 Disa Gran Canaria لتنس السيدات الدولية، مساهمة بذلك في نقل الفرق الرياضية المشاركة وعرض تجربة قيادة لا مثيل لها في الوقت ذاته.
OMODA 5 EV تنطلق في مسار ثابت نحو النقل البيئي الذكي
كعلامة تجارية صممت خصيصا لفئة الشباب العالمي، تولي «أومودا» أهمية قصوى لآراء واهتمامات هذه الشريحة الأصغر عمرا، بهدف تصميم منتجات متوافقة مع اهتماماتهم وتطلعاتهم. وتحقق «أومودا» التطلعات المستقبلية لهذه الفئة من خلال السعي لتوفير نقل كهربائي، ذكي، ومبتكر، حيث أطلقت مؤخرا الطراز OMODA 5 EV الجديد كليا، والذي يتوافق مع آخر تطورات التكنولوجيا الذكية وتوجهات التصميم العصرية واستخدامات الطاقة المتجددة.
وبينما يتبع هذا الطراز فلسفة «أومودا» التصميمة «فن الحركة»، فهو يسعى في الوقت نفسه لتجسيد جماليات الضوء والتفاعل المتغير بين الضوء والظل. وتتميز OMODA 5 EV بمحرك كهربائي قوي وثابت، يعمل بقوة تبلغ 150 كيلوواط، وسعة حزمة بطارية تبلغ 61.06 كيلووات/ساعة، وعزم دوران أقصى يبلغ 340 نيوتن/متر. يضمن هذا المحرك القوي لقائد السيارة تجربة قيادة فعالة وسلسة، من خلال تسارع من 0 إلى 100 كـــــم/س في 7.6 ثوان فقط. ومن خــلال نـــــطاق قيـــادة يبلغ 450 كلم، تمــــــنح OMODA 5 EV لملاكها نمط حياة جديد بيئي واسع الأفق.
الجدير بالذكر أن OMODA 5 EV ستتوافر قريبا في أسواق شرق أوروبا، أميركا الجنوبية، أستراليا، جنوب شرق آسيا، وأوروبا، حيث تعتزم أومودا مواصلة مسيرتها في إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة ومتنوعة تلبي كافة احتياجات المستخدمين المتجددة. فمن خلال دمج مفاهيم الجمال العالمية مع ثقافتها التصميمية، تسعى «أومودا» لتقديم نموذج رائد وعالمي للنقل البيئي الذكي يجاري تطلعات المستقبل.
ومن خلال الانغماس في دراسة التوجهات العالمية للشباب، تكرس «أومودا» كل جهودها لاستقطاب فئة عملاء عالميين رائدين وإنشاء علامة تجارية ذات رؤية المستقبلية تسعى لخدمة جيل جديد طموح وواعي. تدرك «أومودا» نمط حياة جيل الشباب المعاصر حول العالم وتهدف لبناء هوية عالمية عابرة لحدود. ومن خلال تكوين فهم عميق للتحديات العالمية، تقدم «أومودا» نموذجا عصريا وتكنولوجيا مستقبلية لجيل Z الشاب عبر سياراتها متميزة.

MENAFN08102023000130011022ID1107209140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث