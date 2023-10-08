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120 % قفزة بصادرات الكويت النفطية إلى أميركا لتبلغ 149 5 مليون دولار

10/8/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات رسمية، أن إجمالي صادرات 4 دول عربية (السعودية، العراق، لبيبا، الكويت) من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأميركية بلغ 23.279 مليون برميل في أغسطس 2023، بقيمة بلغت 1.877 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن صادرات الكويت إلى أميركا شهدت نموا بنحو 120%، خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغت 149.5 مليون دولار مقارنة بصادرات بلغت قيمتها 67.9 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي.
ووفقا للبيانات فإن صادرات النفط بالكويت إلى أميركا احتلت المرتبة الرابعة بـ1.623 مليون برميل خلال أغسطس، مقارنة بـ819 ألف برميل في شهر يوليو.
وتصدرت السعودية قائمة الدول الأربع من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها النفطية 990.024 مليون دولار، بكميات بنحو 11.688 مليون برميل، بينما صدرت خلال يوليو 946.11 مليون دولار، بكمية 12.16 مليون برميل.
واحتلت العراق المرتبة الثانية بصادرات نفط بلغت كميتها 7.969 ملايين برميل، وبقيمة نحو 573.881 مليون دولار، فيما بلغ قيمة صادرات يوليو من العام الحالي نحو 424.97 مليون دولار، بكمية بلغت 5.992 ملايين برميل.
وجاءت صادرات النفط الليبي لأميركا بالمرتبة الثالثة بنحو 2 مليون برميل، بقيمة 163.684 مليون دولار، قياسا على 608 آلاف برميل بقيمة 53.188 مليون دولار في يوليو.
وأوضحت البيانات أن واردات النفط إلى الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس بلغت نحو 211.865 مليون برميل بقيمة 15.443 مليار دولار، قياسا على 193.06 مليون برميل بقيمة 13.16 مليار دولار.

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