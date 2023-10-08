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هيئة الاتصالات تقدم 3 خدمات جديدة عبر سهل

10/8/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باهي أحمد
كشفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) عن قيام الهيئة بتقديم 3 خدمات عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) تخص طلب إفراج جمركي ـ استيراد وطلب إفراج جمركي استيراد (مؤقت)، طلب إفراج جمركي ـ تصدير، وطلب إفراج جمركي ـ تصدير (مؤقت). وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنها قامت بإضافة خدمات الطيف الترددي ومنها: إصدار تصريح الخدمات الراديوية البحرية وإصدار تصريح الخدمات الراديوية لهواة اللاسلكي والإفراج عن أجهزة اتصالات، لافتة إلى أن هناك خدمة أخرى بات تطبيقها أسهل كطلب رفع الحجب أو الحجب عن محتوى إلكتروني، وهي متاحة ضمن خدمات الأفراد في تطبيق «سهل». ولفتت إلى أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي محتوى إلكتروني يتعارض مع المصلحة العامة بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، أو حقوق الملكية الفكرية والنشر، أو انتهاك حرية الأطفال، أو مخالفة قوانين الكويت ومبادئ الدين الإسلامي، أو برمجيات خبيثة ومحتويات غير ملائمة.

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