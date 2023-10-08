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مؤسسة البترول لاعب كبير وبارز في سوق النفط العالمي

10/8/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقع تقرير صادر عن شركة Rationalstat ان تصل قيمة سوق النفط والغاز في الشرق الأوسط إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2030، ارتفاعا من مستواها البالغ 1.07 تريليون دولار في عام 2023، ومسجلا معدل نمو سنويا مركبا يتجاوز 3.9%.
وقال التقرير ان مؤسسة البترول الكويتية تعتبر من اللاعبين الكبار والبارزين في سوق النفط العالمي، باعتبارها مزودا رئيسيا ومستداما للنفط، ونجحت البلاد في مواكبة تطورات الطاقة بوضع استراتيجية حتى عام 2040 مبنية على أساس النمو والتكامل والتنويع في الصناعة النفطية، بما يعزز دور الكويت في تأمين الإمدادات في الأسواق العالمية.
وقال التقرير ان منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على جانب من أكبر احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في العالم. وتعتبر الدول التي تمتلك كميات كبيرة من الهيدروكربونات مثل دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران من اللاعبين المهمين في صناعة الطاقة العالمية. ومع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وخاصة في الاقتصادات الصاعدة، فإن منطقة الشرق الأوسط تضطلع بدور مهم في تلبية هذا الطلب، أما على الصعيد العالمي فإن صادرات النفط والغاز من المنطقة تساعد على استمرار دوران عجلة العديد من القطاعات مثل النقل والتصنيع وتوليد الطاقة في كثير من دول ومناطق العالم.
وذكر التقرير ان قطاع النقل والإمداد سيشكل جزءا كبيرا من الصناعة، ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وبلدان أخرى. وتهدف معظم البلدان إلى تقليل انبعاثات الكربون من أجل تحسين جودة الهواء البيئي، مما أدى إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي في العديد من فئات المستخدمين النهائيين.
وعلى أساس نوع المنتج، يهيمن قطاع النفط الخام الآن على السوق وسيستمر في الاحتفاظ بهذا الدور خلال فترة التوقعات؛ لأنه يعتبر مصدرا متنوعا للطاقة فضلا عن كونه سلعة ذات قيمة عالية وضرورية؛ لأنها تدخل في مجموعة متنوعة من الصناعات.
ويعتمد اللاعبون الكبار في سوق النفط والغاز استراتيجيات مختلفة من أجل تعزيز حصتهم السوقية واكتساب ميزة تنافسية على المنافسين الآخرين في السوق. ويتبع كبار اللاعبين في هذه الصناعة استراتيجيات وأساليب مختلفة مثل عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات والتعاون وإطلاق المنتجات من اجل ضمان هيمنتهم.
وقال التقرير ان قائمة بعض اللاعبين والموردين البارزين الذين يعملون ويساهمون بشكل كبير في نمو سوق النفط والغاز في الشرق الأوسط تضم كلا من: شركة أرامكو السعودية، مؤسسة البترول الكويتية، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وقطر للبترول وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركات شل وإكسون موبيل وبي بي البريطانية وتوتال إس إيه الفرنسية وشركة شيفرون الأميركية وغازبروم، وروزنفت، لوك أويل الروسية وهاليبرتون وشلومبيرغر الأميركيتين وغيرها كثير. وأشارت تقديرات الشركة إلى أن صافي إيرادات الصادرات السعودية - على سبيل المثال - بلغ 311 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل نحو 35% من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء في منظمة أوپيك.

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