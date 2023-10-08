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مارمور الركود الاقتصادي في الصين يؤثر على حجم التجارة مع دول الخليج

10/8/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية للمركز المالي الكويتي «المركز»، تقريرها حول الركود الاقتصادي في الصين وأثره في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد العالمي. وأوضح التقرير أن للركود الاقتصادي في الصين، الاقتصاد الثاني عالميا، سيكون له أثر واسع النطاق على الاقتصاد العالمي. وتعتبر الصين مركزا للتصنيع ذي علاقة بالعديد من سلاسل التوريد العالمية. وعرفت الصين قبل جائحة كوفيد-19 بنموها الاقتصادي السريع، الذي فاق أغلب الدول النامية. وبعد إعادة الافتتاح النسبي للصين عقب السياسات الصارمة التي اتخذت لمواجهة فيروس كوفيد-19، لم يحقق معدل النمو توقعات الأسواق.
وتراوح معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين بين 7% و8% في الفترة ما بين 2012 و2019. وأدت جائحة كوفيد-19 والسياسات الصارمة للإغلاق التي طبقتها الصين إلى إحداث ركود مطول في نموها الاقتصادي. وبعد أن أعادت الصين فتح اقتصادها في النصف الأول من عام 2023، بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الصيني 4.5% في الربع الأول من عام 2023، متجاوزا التوقعات البالغة 4%، مدعوما بارتفاع معدلات استهلاك التجزئة بعد القيود. ومع هذا، تراجع النمو إلى 0.8% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول من العام نفسه، ما يدل على ركود في النشاط الاقتصادي المحلي.
ويعزى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى الركود في الإنفاق الاستهلاكي المحلي وانخفاض حجم التصدير ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر الاقتصاد الصيني قوة تصدير بارزة، حيث يسهم التصدير في قرابة 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وعقب إعادة فتح الاقتصاد الصيني عام 2023، شهد الطلب على الصادرات ركودا نتيجة إلى التراجع العالمي الناجم عن الزيادة في معدلات التضخم.
وفي الوقت الذي كانت فيه بقية دول العالم تواجه معدلات تضخم مرتفعة، تواجه الصين تباطؤا اقتصاديا بسبب ضعف الطلب. وكان للتحديات في القطاع العقاري تأثير أكبر على الاقتصاد، حيث أدى تراكم المباني غير المبيعة في قطاع العقارات إلى زيادة عبء الديون على شركات العقارات الكبرى مثل إيفرجراند وكانتري جاردن. وقد تقدمت هذه الشركات بطلب للتخلف عن السداد، ما قد يؤدي في النهاية إلى الضغط على القطاع المصرفي.
وسيكون للركود الاقتصادي أثر على الاقتصاد العالمي، وخصوصا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال إحداث اضطراب في سلاسل التوريد العالمية التي ترتبط بدرجة كبيرة بالصين. ولقياس الأثر المباشر على دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المهم دراسة العلاقات التجارية بينها وبين الصين. ويعني الركود في الصين انخفاضا في صادرات النفط إليها. وتعتبر الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث تشكل حوالي 15% من الاستهلاك العالمي للنفط. وتحتل عمان الحصة الأكبر من بين دول مجلس التعاون الخليجي للدول المصدرة للنفط إلى الصين، حيث تشكل صادراتها إلى الصين نحو 42% من إجمالي صادراتها. كما تمثل الصادرات من السعودية والكويت وقطر إلى الصين نسب مرتفعة وهي 19%، و27.4%، و12.7% على التوالي. وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من السلع الاستهلاكية من الصين، وخاصة الإلكترونيات. ورغم أن الركود قد يؤدي إلى خفض تكلفة الواردات، إلا أن استمراره قد يتسبب في نقص العرض من هذه السلع.
ولقد اتخذت الصين خطوات فعالة للتصدي للركود الاقتصادي الذي تواجهه. ويعد إنعاش الطلب في قطاع الإسكان جانبا رئيسا للتحفيز الاقتصادي، ومن أجل تعزيز الطلب على الإسكان، قرر البنك المركزي والجهات التنظيمية المالية تخفيف القيود على شراء المنازل. كما تسعى الصين لتقوية قيمة عملتها من خلال خفض كمية العملات الأجنبية المسموح للبنوك بالاحتفاظ بها كاحتياطيات من 6% إلى 4% من ودائعها بالعملة الأجنبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تحفيز الطلب داخل الصين، وهو ما قد يكون له أثر إيجابي في الطلب العالمي على النفط، وقد يسهم هذا الأمر في تخفيف التخفيضات على العرض من قبل أوپيك+، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

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