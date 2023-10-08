بالفيديو التجارة تدشن دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني



زياد الناجم: «الدفتر الإلكتروني» نظام آلي صمم وفق أحدث البرمجيات لتقديم خدمة متكاملة للمتعاملين منصور المذن: النظام الجديد يسهم في دعم محور التحول الرقمي ويمثل نقلة نوعية لصفقات العقار

طارق عرابيأعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم عن تدشين دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني الذي قال إنه يعد بمنزلة إضافة ضرورية مميزة ورائدة تحمي حقوق المتعاملين والمستهلكين بالسوق العقاري.وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بحضور مدير إدارة المعلومات المدنية منصور المذن، أن نظام الوسيط الإلكتروني هو نظام آلي تم تصميمه وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار، مما سيمكن المتداولين بالعقار من التداول إلكترونيا من خلال الربط بين خمس جهات حكومية.وأشار الناجم إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الوزارة لاستكمال أهدافها ومشروعاتها نحو أتمتة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والتي أصبحت أغلبها تقدم عبر بوابتها الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يختصر الكثير من المراحل ويسهل على المتعاملين مع خدمات الوزارة من الوصول لخدمتها بسرعة وأمان.وأوضح أن فكرة المشروع تقوم على أساس توفير منصة لخدمات الوساطة العقارية إلكترونيا، وبناء قاعدة متكاملة للعقار والمتعاملين فيه، والاتجاه بشكل تدريجي نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كل أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق هويتي.وبين الناجم أن النظام الإلكتروني الجديد سيلغي التعامل بالنظام الورقي ويحقق ربطا آليا بين كل من الوسيط العقاري ووزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة العدل، بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والمستفيد البائع والمشتري، كما يقدم النظام حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين ويعزز من حماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية.ولفت إلى أن المرحلة الأولى للمنصة التي انطلقت بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات التجريبية لها، تتمركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمرحلة أولى، على أن تتبعها عدة مراحل تطويرية حتى يصل النظام ليشمل كل القطاعات العقارية الأخرى كالتجاري والاستثماري، وستوفر المرحلة الأولى الإحصائيات الدقيقة لكل المتعاملين والجمهور ويساعد في تكوين قاعدة البيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي.وتقدم الناجم بالشكر والامتنان للهيئة العامة للمعلومات المدنية على جهودها الجبارة في ترجمة طموحات ومشروعات الوزارة التقنية إلى الواقع بشكل احترافي متقن، بالإضافة إلى شكر كل من (بلدية الكويت، وزارة العدل، قوة الإطفاء العام) على تعاونها وتفاعلها في الربط الإلكتروني بين الجهات.من جانبه، أعرب مدير إدارة المعلومات المدنية منصور المذن عن سعادته بانطلاق نظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني بمرحلته الأولى، والذي سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج العمل الحكومة وينقل عملية تداول صفقات العقار نقلة نوعية.وأضاف ان هذا النظام سيساعد وزارة التجارة على القيام بدورها في تعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه من خلال رصد حركة تداولات البيع والشراء، مما يعطي أمانا للمشتري والبائع وكذلك الوسيط العقاري ويمنع دخول الدخلاء غير المرخصين.وزاد ان نظام الجديد سوف يمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في ذات الوقت ويخلق بيئة آمنة عن طريق التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق هويتي والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري .وأكد المذن ان النظام الجديد سيساعد أيضا على التعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وأنظمة المعلومات المكانية بالهيئة، موضحا ان النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع بربط آلي لعدة جهات حكومية.واختتم المذن بالقول ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت بمجهود كبير لإنجاز هذا المشروع، مشيدا بجهود العاملين في الهيئة الذين ساهموا في هذا العمل إلى جانب العاملين في وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وقوة الدفاع المدني والاتحاد الكويتي لوسطاء العقار على تعاونهم ومساهماتهم وملاحظاتهم القيمة لإنجاح هذا المشروع.بدوره، أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر ان الاتحاد يتشرف بالتعاون التام والمطلق مع جميع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة ونضع كل ما لدينا من خبرات ودراسات تحت تصرف الوزارة متى ما طلب منه ذلك، لافتا الى ان المشاركة والمساهمة في التحول تدريجيا من العقود الورقية إلى الإلكترونية هو ما نطمح إليه جميعا. وأثنى حيدر على جهود وزير التجارة والصناعة محمد العبيان ووكيل الوزارة زياد الناجم وجميع العاملين بوزارة التجارة والصناعة وإدارة العقار في تحقيق هذا الإنجاز بالإضافة إلى جهودهم المستمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة ومنها عقد الوسيط الإلكتروني وعقد الإيجار الموحد الإلكتروني للارتقاء بوسطاء العقار مهنيا وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.