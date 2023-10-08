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أسواق المال تفتتح فعاليات مشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري

10/8/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت هيئة أسواق المال يوم الأربعاء الماضي فعاليات مشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري للربع الثالث من سنتها المالية (2023-2024) بورشة عمل توعوية جامعية بعنوان «الجرائم وفق أحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته».
الورشة أقيمت في كلية القانون الكويتية العالمية، وشهدت حضورا متميزا تنوع بين أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف تخصصات الكلية وطلبتها، بدأت بكلمة افتتاحية للدكتور سيد الحنيان الأستاذ المساعد للاقتصاد والمالية العامة في الكلية، عرض فيها مستهدفات توجهات التعاون المشترك بين الكلية والهيئة على وجه العموم، وتلك المتعلقة بالفعاليات التوعوية المشتركة والتي تشكل الورشة إحداها بصورة خاصة.
أعقب ذلك كلمة خالد الصقر مدير مكتب التوعية ورئيس تحرير مجلتها التوعوية، قدم فيها لمحة موجزة عن الهيئة، ومبررات إنشائها وأهدافها، كما عرض لمشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري وأهدافه المتعلقة بتعزيز مقومات الشمول المالي لدى أوسع الشرائح المجتمعية الممكنة، بما في ذلك فئات الطلبة في مختلف مستوياتها التعليمية التربوية والجامعية من خلال استحداث برامج ومناهج ومبادرات توعوية متخصصة في المجالات الاستثمارية عموما، وفي مجال أنشطة الأوراق المالية بصورة خاصة.
كما رحب الصقر بأية مقترحات تدعم توجهات الهيئة التوعوية بما يتناسب واحتياجات الطلبة في الميدان التعليمي الجامعي في شتى تخصصاته، لاسيما المتصلة منها بالمجالات القانونية والمالية والاستثمارية.
تلى ذلك تقديم عرض تعريفي موجز عن برنامج التوعية الخليجي المشترك «ملم» لاختصاصي أول مكتب التوعية، وعضو الفريق التنفيذي الخليجي لبرنامج «ملم» هدى الشطي عرضت فيه لموضوع مسابقة المستثمر الذكي الخليجي الثانية، ومساراتها وجوائزها المليونية، والتي تتاح فرصة المشاركة فيها لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي. وانتقلت الورشة بعدها لاستعراض موضوعها الرئيسي عبر محاضرة خصصت لموضوع «الجرائم وفق أحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته» تولى مهام تقديمها كل من: نواف السليم مستشار في قطاع الشؤون القانونية لدى الهيئة، وعمر محمود مدير إدارة التحقيق لدى الهيئة.
حيث بدأت بمقدمة عرضت التطور التاريخي للتشريعات المتصلة بسوق الكويت للأوراق المالية وتنظيم تداولاته، وصولا للاستحقاقات المستجدة مطلع الألفية الجديدة والتي استلزمت إنشاء جهة مستقلة تتولى مهام التنظيم والإشراف والرقابة على أسواق المال. لينتقل المحاضران بعدها لاستعراض محاور الورشة بصورة تفصيلية، بدءا بمحورها الأول المخصص لموضوع «طبيعة جرائم أسواق المال والغاية من النص عليها في قانون الهيئة» حيث عرض لأهم المصالح المحمية التي يتبناها القانون المذكور.
«تنظيم الاختصاص القضائي والإجراءات أمام المحكمة المختصة الواردة في قانون الهيئة» كان ثاني محاور الورشة، تم فيه استعراض ما تضمنته مواد القانون (من 108 إلى 116) بهذا الشأن.
أما ثالث محاور الورشة، فقد خصص لموضوع «جرائم أسواق المال وعقوباته والمخالفات الواردة في القانون 7 لسنة 2010» حيث تم استعراض مواد قانون الهيئة (من 117 إلى 137) والتي تضمنت الأفعال التي تعد جرائم جزائية يعاقب مرتكبها، والعقوبات الخاصة بكل منها، مع التركيز على أبرز الأنشطة الإجرامية المتمثلة في البيع أو الشراء على أساس معلومات داخلية، أو الكشف عن المعلومات الداخلية، أو إعطاء مشورة على أساس تلك المعلومة، إضافة إلى جريمة التلاعب بالأسعار وفقا لأحكام المادة (122).
وفي ختام الورشة، أشار المحاضران إلى رؤية الهيئة الهادفة لأن تكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى للارتقاء بأسواق المال في الكويت، والتوصل إلى بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.

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