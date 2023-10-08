تعاون” جائزة السعودية الكبرى Stc للفورمولا 1′′ مع“إكس بي لمستقبل الموسيقى” يشعل مسابقة“إكس بيرفورم”

الرياض – أصداف نيوز:

تشهد مدينة جدة تجمعاً فريداً للموسيقى والمواهب والسرعة، مع إعلان سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1′′ عن تعاونه مع“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في رعاية مسابقة“إكس بيرفورم” لهذا العام.

ويمنح هذا التعاون المستمر لمدة ثلاث سنوات المشاركين في مسابقة“إكس بيرفورم”، فرصة استثنائية للظهور عالمياً عبر منحهم فرصة للأداء الحي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وضمن فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 بمدينة جدة في مارس 2024.

وكانت مسابقة“إكس بيرفورم” أعلنت مطلع العام الجاري عن التعاون مع“يوتيوب” لدعم صناعة الموسيقى في المملكة العربية السعودية. حيث نظمت“يوتيوب” دورة تدريبية لمساعدة الفنانين على الوصول إلى قطاع أوسع من الجمهور.

من جانبه، قال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لشركة“مدل بيست” و”إكس بي لمستقبل الموسيقى:“نلتزم في مدل بيست من خلال إكس بي لمستقبل الموسيقى بإيجاد فرص للفنانين مع تطور المشهد الموسيقي في المنطقة، وقال“نحن فخورون بهذه المبادرة الاستراتيجية مع سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 التي نستهدف من خلالها توفير مسرح آخر للفنانين الموهوبين”.

وأضاف الحرتاني،“نود أن نشكر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 على دعم مهمتنا في اكتشاف المواهب الصاعدة وتقديمها للعالم، ولحشد الجهود لإلهام الأجيال القادمة ضمن سعينا لوضع ركائز قطاع موسيقي مزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وقال مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، وهي الشركة المسؤولة عن الترويج لسباق جائزة السعودية stc الكبرى للفورمولا 1،“يشرفنا أن نتعاون مع“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في هذه المبادرة الرائعة، لاستقطاب وتشجيع أفضل المواهب الشابة في المنطقة، فمهمة“إكس بيرفورم” للكشف عن المواهب الصوتية الصاعدة في المنطقة تتوافق تمامًا مع التزامنا لاستخدام قوة“فورمولا 1′′ في تحفيز شبابنا لمتابعة أحلامهم”.

وتابع ويتيكر،“أظهرت سباقات الفورمولا 1 على مدار عطلات نهاية الأسبوع الثلاثة السابقة انجسامًا مع الموسيقى الحية في أجواء من الإثارة والترفيه، ما يلهم الشباب السعودي لتحقيق أحلامه، ونتطلع إلى مشاركة ودعم“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في هذه الرحلة ويسعدنا الترحيب بالمشاركين الناجحين على المسرح في مارس المقبل خلال سباق“جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024”.

وأجريت تجارب الأداء الخاصة بمسابقة“إكس بيرفورم” لهذا العام على الهواء مباشرة في المركز الموسيقي السعودي بالرياض، حيث وضعت معيارًا جديدًا للمسابقات الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حدث تجاوز كل التوقعات، وشهد مشاركة مجموعة مذهلة من المواهب التي مثلت كافة أنواع الموسيقى من جميع أنحاء العالم، ما أسفر عن احتفالية موسيقية ثقافية متنوعة وغنية تعبر عن المنطقة بأكملها. وقد قدمت لجنة تحكيم المسابقة المتميزة، والتي ضمت كلًا من محمد حمزة، كريمة دامير، بانة عنبتاوي، ليل إيزي، وليليانا أبو دلو، تقييمات قيّمة وبناءة، ساهمت في رفع مستوى الأداء، قبل أن تقوم في النهاية بوضع قائمة مختصرة من المتسابقين ضمت 12 متسابقًا.

وتعد مسابقة“إكس بيرفورم” واحدة من مبادرات“إكس بي لمستقبل الموسيقى” والتي تم اطلاقها بهدف اكتشاف ودعم المواهب الصاعدة.

كما سيزيح المؤتمر الستار أيضًا عن برنامج“هُن”، وهو عبارة عن برنامج إرشاد فردي موجه للمرأة وتقدمه عدد من السيدات، ويشمل كل شيء عن صناعة الموسيقى، بدءًا من إدارة الموسيقى والفنون إلى التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالإنتاج إلى جانب الأعمال الموسيقية ذاتها. ويؤكد“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في مؤتمر هذا العام على عزمه تقديم الوسائل التي يحتاج إليها الجيل الصاعد من المواهب الفنية لتحقيق النجاح.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي قبل عدة أشهر من مؤتمر“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في دورته لهذا العام، والذي سيُعقد على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الرياض في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تم تجهيز تذاكر المؤتمر وستكون متاحة للبيع للجمهور خلال الأسابيع المقبلة.