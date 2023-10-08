تعاون” جائزة السعودية الكبرى Stc للفورمولا 1′′ مع“إكس بي لمستقبل الموسيقى” يشعل مسابقة“إكس بيرفورم”

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تشهد مدينة جدة تجمعاً فريداً للموسيقى والمواهب والسرعة، مع إعلان سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1′′ عن تعاونه مع“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في رعاية مسابقة“إكس بيرفورم” لهذا العام.
ويمنح هذا التعاون المستمر لمدة ثلاث سنوات المشاركين في مسابقة“إكس بيرفورم”، فرصة استثنائية للظهور عالمياً عبر منحهم فرصة للأداء الحي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وضمن فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 بمدينة جدة في مارس 2024.
وكانت مسابقة“إكس بيرفورم” أعلنت مطلع العام الجاري عن التعاون مع“يوتيوب” لدعم صناعة الموسيقى في المملكة العربية السعودية. حيث نظمت“يوتيوب” دورة تدريبية لمساعدة الفنانين على الوصول إلى قطاع أوسع من الجمهور.
من جانبه، قال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لشركة“مدل بيست” و”إكس بي لمستقبل الموسيقى:“نلتزم في مدل بيست من خلال إكس بي لمستقبل الموسيقى بإيجاد فرص للفنانين مع تطور المشهد الموسيقي في المنطقة، وقال“نحن فخورون بهذه المبادرة الاستراتيجية مع سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 التي نستهدف من خلالها توفير مسرح آخر للفنانين الموهوبين”.
وأضاف الحرتاني،“نود أن نشكر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 على دعم مهمتنا في اكتشاف المواهب الصاعدة وتقديمها للعالم، ولحشد الجهود لإلهام الأجيال القادمة ضمن سعينا لوضع ركائز قطاع موسيقي مزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وقال مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، وهي الشركة المسؤولة عن الترويج لسباق جائزة السعودية stc الكبرى للفورمولا 1،“يشرفنا أن نتعاون مع“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في هذه المبادرة الرائعة، لاستقطاب وتشجيع أفضل المواهب الشابة في المنطقة، فمهمة“إكس بيرفورم” للكشف عن المواهب الصوتية الصاعدة في المنطقة تتوافق تمامًا مع التزامنا لاستخدام قوة“فورمولا 1′′ في تحفيز شبابنا لمتابعة أحلامهم”.
وتابع ويتيكر،“أظهرت سباقات الفورمولا 1 على مدار عطلات نهاية الأسبوع الثلاثة السابقة انجسامًا مع الموسيقى الحية في أجواء من الإثارة والترفيه، ما يلهم الشباب السعودي لتحقيق أحلامه، ونتطلع إلى مشاركة ودعم“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في هذه الرحلة ويسعدنا الترحيب بالمشاركين الناجحين على المسرح في مارس المقبل خلال سباق“جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024”.
وأجريت تجارب الأداء الخاصة بمسابقة“إكس بيرفورم” لهذا العام على الهواء مباشرة في المركز الموسيقي السعودي بالرياض، حيث وضعت معيارًا جديدًا للمسابقات الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حدث تجاوز كل التوقعات، وشهد مشاركة مجموعة مذهلة من المواهب التي مثلت كافة أنواع الموسيقى من جميع أنحاء العالم، ما أسفر عن احتفالية موسيقية ثقافية متنوعة وغنية تعبر عن المنطقة بأكملها. وقد قدمت لجنة تحكيم المسابقة المتميزة، والتي ضمت كلًا من محمد حمزة، كريمة دامير، بانة عنبتاوي، ليل إيزي، وليليانا أبو دلو، تقييمات قيّمة وبناءة، ساهمت في رفع مستوى الأداء، قبل أن تقوم في النهاية بوضع قائمة مختصرة من المتسابقين ضمت 12 متسابقًا.
وتعد مسابقة“إكس بيرفورم” واحدة من مبادرات“إكس بي لمستقبل الموسيقى” والتي تم اطلاقها بهدف اكتشاف ودعم المواهب الصاعدة.
كما سيزيح المؤتمر الستار أيضًا عن برنامج“هُن”، وهو عبارة عن برنامج إرشاد فردي موجه للمرأة وتقدمه عدد من السيدات، ويشمل كل شيء عن صناعة الموسيقى، بدءًا من إدارة الموسيقى والفنون إلى التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالإنتاج إلى جانب الأعمال الموسيقية ذاتها. ويؤكد“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في مؤتمر هذا العام على عزمه تقديم الوسائل التي يحتاج إليها الجيل الصاعد من المواهب الفنية لتحقيق النجاح.
جدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي قبل عدة أشهر من مؤتمر“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في دورته لهذا العام، والذي سيُعقد على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الرياض في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تم تجهيز تذاكر المؤتمر وستكون متاحة للبيع للجمهور خلال الأسابيع المقبلة.
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