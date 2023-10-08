جوجل تصدر تطبيق إمكانية الوصول Magnifier

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت جوجل عن اصدار تطبيق إمكانية الوصول Magnifier لهواتف بكسل المصمم لتسهيل قراءة النص الصغير أو الخافت الإضاءة أو البعيد.
ووفقا للشركة ، يسمح التطبيق للمستخدمين بتكبير النص الصغير أو البعيد أو رؤية التفاصيل بوضوح مثل لافتات الشوارع أو قوائم المطاعم ، ويدعم Magnifier حاليا هواتف بكسل 5 أو الإصدارات الأحدث، ويتميز التطبيق نفسه بواجهة مستخدم بسيطة إلى حد ما.
وأضافت :” تشتمل الشاشة الافتراضية على أزرار التكبير والتصغير الكبيرة المستخدمة للتحكم في وظيفة التكبير والتصغير، بالإضافة إلى أزرار صغيرة لتمكين وتعطيل مصباح الكاميرا والتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية للجهاز ، كما أضافة مزايا إضافية، مثل تعديلات التباين والسطوع ومرشحات الألوان، لتحسين وضوح النص عن طريق تحديد زر الإعدادات في الجزء السفلي الأيسر من التطبيق ، حيث يضبط تلقائيا سطوع الصور الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة، في حين يمكن أيضا تعديل شدة المصباح المدمج باستخدام شريط التمرير ، ويمكن للمستخدمين العثور على خيارات إضافية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة تتيح لهم نسخ النص، أو الاستماع إليه عبر تحويل النص إلى كلام، أو إرسال النص إلى Google Lens لمزيد من التحليل، وذلك بعد التقاط صورة للنص المكبر باستخدام تطبيق Magnifier“.
جدير بالذكر أن نظام iOS قدم منذ فترة طويلة ميزة مماثلة لأصحاب آيفون الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما والذين يعانون من بداية طول النظر الشيخوخي، وهي الحالة الشائعة التي تتطلب نظارات القراءة، لذلك من المفيد أن تكون أداة الوصول هذه متاحة على نطاق واسع.–قنا
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