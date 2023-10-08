جوجل تصدر تطبيق إمكانية الوصول Magnifier

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت جوجل عن اصدار تطبيق إمكانية الوصول Magnifier لهواتف بكسل المصمم لتسهيل قراءة النص الصغير أو الخافت الإضاءة أو البعيد.

ووفقا للشركة ، يسمح التطبيق للمستخدمين بتكبير النص الصغير أو البعيد أو رؤية التفاصيل بوضوح مثل لافتات الشوارع أو قوائم المطاعم ، ويدعم Magnifier حاليا هواتف بكسل 5 أو الإصدارات الأحدث، ويتميز التطبيق نفسه بواجهة مستخدم بسيطة إلى حد ما.

وأضافت :” تشتمل الشاشة الافتراضية على أزرار التكبير والتصغير الكبيرة المستخدمة للتحكم في وظيفة التكبير والتصغير، بالإضافة إلى أزرار صغيرة لتمكين وتعطيل مصباح الكاميرا والتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية للجهاز ، كما أضافة مزايا إضافية، مثل تعديلات التباين والسطوع ومرشحات الألوان، لتحسين وضوح النص عن طريق تحديد زر الإعدادات في الجزء السفلي الأيسر من التطبيق ، حيث يضبط تلقائيا سطوع الصور الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة، في حين يمكن أيضا تعديل شدة المصباح المدمج باستخدام شريط التمرير ، ويمكن للمستخدمين العثور على خيارات إضافية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة تتيح لهم نسخ النص، أو الاستماع إليه عبر تحويل النص إلى كلام، أو إرسال النص إلى Google Lens لمزيد من التحليل، وذلك بعد التقاط صورة للنص المكبر باستخدام تطبيق Magnifier“.

جدير بالذكر أن نظام iOS قدم منذ فترة طويلة ميزة مماثلة لأصحاب آيفون الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما والذين يعانون من بداية طول النظر الشيخوخي، وهي الحالة الشائعة التي تتطلب نظارات القراءة، لذلك من المفيد أن تكون أداة الوصول هذه متاحة على نطاق واسع.–قنا