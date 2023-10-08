هيئة الأفلام تختتم جولة بريدة استعداداً للمؤتمر الرئيسي للنقد السينمائي في الرياض

بريدة – أصداف نيوز:

اختتمت هيئة الأفلام مؤخراً, فعّاليات الجولة الخامسة من ملتقى النقد السينمائي، التي عُقدت في مدينة بريدة تحت عنوان:“الهجرة والسفر والانتقال في السينما”، وسط حضورٍ للمختصين والمهتمين بالنقد السينمائي في منطقة القصيم، وشهدت الجولة فعالياتٍ نقاشية وعروضاً ثريّة بحضور أسماءٍ لامعة في هذا المجال محلياً ودولياً.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف أن سلسلة ملتقيات النقد السينمائي أثبتت أنّ جمهور السينما المحلي يتمتع بذائقة رفيعة، وأن الملتقيات السينمائية تُسهم في صقل المهارات الفنية والنقدية لدى المتلقّي”، مشيراً إلى أن ملتقى بريدة يمثّل دورة سينمائية مكثفة ناقشت حالة الهجرة والسفر في الأعمال السينمائية.

وتضمّن الملتقى عدة عروض وجلسات نقاشية قدّمتها نُخبةٌ من المتخصصين في مراجعة السينما ونقدها، وقد بدأت فعالياته بورشة“توليف الأفلام” التي قدمتها المخرجة اللبنانية رانيا أسطفان مُناقِشةً فيها عملية المونتاج والتحرير السينمائي، وتبعها عرضٌ قدّمه الدكتور الحبيب ناصري عن السمات الفنية والجمالية في سينما المهاجرين تحت عنوان:“الثابت والمتحول”، وتلاه عرضٌ تقديمي للكاتب والناقد السينمائي إبراهيم العريس عن الهجرة ومعانيها في السينما العالمية والمحلية.

واستعرض الشاعر والكاتب المصري يوسف رخا الإنجازات التي أسهمت في نقل السينما العربية من مجالها الإقليمي إلى مهرجانات السينما الكبرى كأعمال المخرج يوسف شاهين.

واختتم الملتقى فعّالياته بعرضٍ سينمائي لفيلم“عرق البلح” (المنتج في عام 1998م) للمخرج رضوان الكاشف، وتلا ذلك جلسة نقاش بين المخرجة السعودية ضياء يوسف والباحث السعودي عبدالله الزيد بحضور عدد من المدونين، والكتّاب والمهتمين بالتحليل السينمائي.

يُذكر أن هيئة الأفلام كانت قد أطلقت ملتقى النقد السينمائي في مارس الماضي، وتنقّلت جولاته بين جدة والظهران وأبها وتبوك، لتحط رحالها في بريدة كآخر جولةٍ للملتقى، قبل الانتقال إلى المؤتمر السينمائي الاستثنائي الذي سيُعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر المقبل كآخر فعاليات مؤتمر النقد السينمائي، الذي تنظمه الهيئة في نسخته الأولى لهذا العام بوصفه منصة تجمع المختصين والمهتمين بالنقد السينمائي وثقافة الفيلم، الذي تضمن جولاتٍ جابت مختلف مدن المملكة، وذلك لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في مجال النقد السينمائي، ومفاهيمه، وتطبيقاته الحديثة.–واس