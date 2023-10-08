هيئة فنون الطهي تستعد لإطلاق برنامج تدريبي لمبادرة خبير القهوة السعودية في ثلاث مدن

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق البرنامج التدريبي لمبادرة خبير القهوة السعودية، كبرنامجٍ تدريبيٍ مكثف تُقدمه كليات التميّز في ثلاث مدن بالمملكة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 30 نوفمبر، ليتمكن المشاركون من خلاله من التعمق في ثقافة القهوة السعودية وممارستها، ويؤهلهم البرنامج للحصول على رخصة خبير القهوة السعودية التي تقدمها الهيئة عبر منصة“أبدع” للتراخيص والتصاريح الثقافية. ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج عبر زيارة الرابط الإلكتروني: البرنامج على 5 دوراتٍ تدريبية تبدأ من جدة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ومن ثم تنتقل إلى الرياض التي ستشهد إقامة ثلاث دوراتٍ تدريبية، تُقام أولاها في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، والثانية من 12 إلى 16 نوفمبر، والثالثة خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر، ليختتم البرنامج رحلته التدريبية في الخبر خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر، مستهدفاً بذلك فئة الشباب من الجنسين، ويشترط ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، وأن يكون سعودياً.
وتتكون كل دورة من 5 وحدات تشمل جوانب معرفية متعددة عن القهوة السعودية، من أبرزها مقدمة في تاريخ القهوة السعودية، وزراعة البن ومعالجة الحبوب في المملكة، وأدوات إعداد القهوة السعودية، وأدبها وتراثها، وتقديمها ومهارات التواصل، لتُزود المشاركين من خلالها بالمعارف المرتبطة بتاريخ القهوة، وبداية استزراعها في جزيرة العرب، وسلالة البُن في المملكة، وأبرز معالجات القهوة في العالم، فضلاً عن وصفات القهوة السعودية في مناطق المملكة، ودرجات تحميصها، ومكوناتها، وكذلك أدوات تحضير وتقديم القهوة السعودية مثل الدلال، وأهم أنواعها، وأشهر صُناعها، والتراث الأدبي حول القهوة، وأدب القهوة السعودية، وعادات تقديمها بين الماضي والحاضر.
وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال هذا البرنامج إلى توثيق وحفظ الممارسات التراثية المرتبطة بتحضير وتقديم القهوة في السعودية بشكلٍ يسهّل تعليمها، وتناقلها كمعرفةٍ ومهارات، وتقدم برنامجًا تدريبيًا علميًا يتضمن إعداد وتحضير القهوة بمختلف وصفاتها في المملكة، ومعرفيًا يُركّز على فهم البعد التاريخي والثقافي للقهوة بالمملكة، فضلاً عن تمكين خبير القهوة السعودية من إيجاد تجربة تفاعلية تثقيفية مع الزوار والسيّاح في الأماكن والفعاليات سواءً داخل المملكة أو خارجها.–واس
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