هيئة فنون الطهي تستعد لإطلاق برنامج تدريبي لمبادرة خبير القهوة السعودية في ثلاث مدن

الرياض – أصداف نيوز:

تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق البرنامج التدريبي لمبادرة خبير القهوة السعودية، كبرنامجٍ تدريبيٍ مكثف تُقدمه كليات التميّز في ثلاث مدن بالمملكة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 30 نوفمبر، ليتمكن المشاركون من خلاله من التعمق في ثقافة القهوة السعودية وممارستها، ويؤهلهم البرنامج للحصول على رخصة خبير القهوة السعودية التي تقدمها الهيئة عبر منصة“أبدع” للتراخيص والتصاريح الثقافية. ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج عبر زيارة الرابط الإلكتروني: البرنامج على 5 دوراتٍ تدريبية تبدأ من جدة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ومن ثم تنتقل إلى الرياض التي ستشهد إقامة ثلاث دوراتٍ تدريبية، تُقام أولاها في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، والثانية من 12 إلى 16 نوفمبر، والثالثة خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر، ليختتم البرنامج رحلته التدريبية في الخبر خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر، مستهدفاً بذلك فئة الشباب من الجنسين، ويشترط ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، وأن يكون سعودياً.

وتتكون كل دورة من 5 وحدات تشمل جوانب معرفية متعددة عن القهوة السعودية، من أبرزها مقدمة في تاريخ القهوة السعودية، وزراعة البن ومعالجة الحبوب في المملكة، وأدوات إعداد القهوة السعودية، وأدبها وتراثها، وتقديمها ومهارات التواصل، لتُزود المشاركين من خلالها بالمعارف المرتبطة بتاريخ القهوة، وبداية استزراعها في جزيرة العرب، وسلالة البُن في المملكة، وأبرز معالجات القهوة في العالم، فضلاً عن وصفات القهوة السعودية في مناطق المملكة، ودرجات تحميصها، ومكوناتها، وكذلك أدوات تحضير وتقديم القهوة السعودية مثل الدلال، وأهم أنواعها، وأشهر صُناعها، والتراث الأدبي حول القهوة، وأدب القهوة السعودية، وعادات تقديمها بين الماضي والحاضر.

وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال هذا البرنامج إلى توثيق وحفظ الممارسات التراثية المرتبطة بتحضير وتقديم القهوة في السعودية بشكلٍ يسهّل تعليمها، وتناقلها كمعرفةٍ ومهارات، وتقدم برنامجًا تدريبيًا علميًا يتضمن إعداد وتحضير القهوة بمختلف وصفاتها في المملكة، ومعرفيًا يُركّز على فهم البعد التاريخي والثقافي للقهوة بالمملكة، فضلاً عن تمكين خبير القهوة السعودية من إيجاد تجربة تفاعلية تثقيفية مع الزوار والسيّاح في الأماكن والفعاليات سواءً داخل المملكة أو خارجها.–واس