وزير الطاقة السعودى: الرياض اليوم أكثر عزيمة وتواكبًا لتطلعات المستقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الأحد، أن الرياض تشهد اليوم تحولا جذريا كبيرا، الأمر الذى يعد انعكاسا للتغيير الذي يسعى إليه الجميع في كل ركن من أركان المملكة.
وقال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، في كلمة خلال افتتاح أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض، :”إننا نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين والطموحين”، لافتا إلى أن“الرياض اليوم أكثر عزيمة وتواكبا لتطلعات المستقبل”، وفقا لما أوردته قناة“الإخبارية” السعودية.
وحول مؤتمر“كوب 28′′، في الإمارات، أوضح وزير الطاقة السعودي، أنه يجب ضمان نجاح هذا المؤتمر، مضيفا :”علينا العمل معا من أجل أن يصبح COP28 علامة فارقة وليس مجرد مؤتمر للمناخ”.
وأعلن وزير الطاقة السعودي، أنه قريبا سيكون لدى المملكة أول قطار يعمل بالهيدروجين.
وافتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 الذي تستضيفه المملكة بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
أ. ش. أ
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