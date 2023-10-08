وزير الطاقة السعودى: الرياض اليوم أكثر عزيمة وتواكبًا لتطلعات المستقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الأحد، أن الرياض تشهد اليوم تحولا جذريا كبيرا، الأمر الذى يعد انعكاسا للتغيير الذي يسعى إليه الجميع في كل ركن من أركان المملكة.

وقال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، في كلمة خلال افتتاح أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض، :”إننا نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين والطموحين”، لافتا إلى أن“الرياض اليوم أكثر عزيمة وتواكبا لتطلعات المستقبل”، وفقا لما أوردته قناة“الإخبارية” السعودية.

وحول مؤتمر“كوب 28′′، في الإمارات، أوضح وزير الطاقة السعودي، أنه يجب ضمان نجاح هذا المؤتمر، مضيفا :”علينا العمل معا من أجل أن يصبح COP28 علامة فارقة وليس مجرد مؤتمر للمناخ”.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، أنه قريبا سيكون لدى المملكة أول قطار يعمل بالهيدروجين.

وافتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 الذي تستضيفه المملكة بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

أ. ش. أ