رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مواصلة التنسيق بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة لضمان توافر المواد البترولية، لمُختلف الاستخدامات خلال الفترة المقبلة، لاسيما القطاعات الصناعية والإنتاجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك اليوم الأحد بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وأشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية، وخالد عثمان مساعد وزير البترول للشؤون التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية المختلفة، والتي جاءت على نحو مُطمئن، وكذا بحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مُتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة في مجالات البترول والغاز، لدفع العمل بها، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ذلك القطاع الحيوي.
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