رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مواصلة التنسيق بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة لضمان توافر المواد البترولية، لمُختلف الاستخدامات خلال الفترة المقبلة، لاسيما القطاعات الصناعية والإنتاجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك اليوم الأحد بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وأشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية، وخالد عثمان مساعد وزير البترول للشؤون التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية المختلفة، والتي جاءت على نحو مُطمئن، وكذا بحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مُتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة في مجالات البترول والغاز، لدفع العمل بها، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ذلك القطاع الحيوي.