هونج كونج ترفع مستوى التحذير مع اقتراب الإعصار كوينو

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت هونج كونج مستوى التحذير من العواصف اليوم الأحد إلى ثاني أعلى درجة، وحذرت من أنها قد ترفعه إلى الدرجة القصوى مع اقتراب إعصار كوينو من المدينة أكثر مما كان متوقعاً في السابق.

أصدر مرصد هونج كونج إنذار العاصفة رقم 9 الذي نادراً ما يُستخدم، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، قائلاً إنه من المتوقع أن تشتد الرياح بشكل ملحوظ. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنها ستقوم بتقييم مدى الحاجة إلى الإشارة رقم 10، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني.

اتخذ الإعصار، الذي تبلغ سرعة رياحه 140 كيلومتراً في الساعة (90 ميلاً في الساعة) بالقرب من مركزه، مساراً شمالياً نحو المدينة في الساعتين الماضيتين، وسيمر على بعد 60 إلى 70 كيلومتراً من تسيم شا تسوي مساء الأحد، بحسب ما قاله المرصد.

قال المرصد:“إن جدار عين الإعصار كوينو يقترب تدريجياً من محيط مصب نهر اللؤلؤ.. تحت تأثير كوينو، تؤثر الرياح العاصفة على العديد من الأماكن في المنطقة، مع هبوب رياح عرضية بقوة العاصفة بعيداً عن الشاطئ وعلى الأراضي المرتفعة”.

يتم تعريف أعلى حالة تأهب على أنها رياح بقوة الإعصار تبلغ سرعتها 118 كيلومتراً في الساعة، وعواصف قد تتجاوز 220 كيلومتراً في الساعة.

رفعت هونغ كونغ الإنذار رقم 10 الشهر الماضي للمرة الأولى منذ خمس سنوات، عندما ضرب إعصار“ساولا” المنطقة. وآخر مرة أصدرت فيها المدينة تحذيرها من الأعاصير القصوى مرتين في العام ذاته كانت في عام 1964، عندما ضربها إعصار“روبي ودوت”.

عواصف وأعاصير متكررة

يأتي اقتراب الإعصار بعد أن شهدت المدينة نوبات متكررة من الطقس القاسي في الأسابيع الأخيرة.

وبالإضافة إلى“ساولا”، غمرت الأمطار القياسية الناجمة عن بقايا إعصار“هايكوي” الشوارع، وغمرت المركبات وتسببت في انهيارات أرضية. وأدى عدم وجود إنذار مسبق بشأن شدة الأمطار إلى انتقادات عامة للسلطات.

قال ستيفن لام، محلل“بلومبرغ إنتليجنس”، في مذكرة إنه إذا رُفعت إشارة التحذير الأعلى رقم 8، فسيكون هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تُرفع فيه ثلاث مرات، مقارنة بمتوسط سنوي مرتين في العقد حتى عام 2022. وأضاف أن مطالبات التأمين في هونغ كونغ الناجمة عن الكوارث الطبيعية قد ترتفع إلى مستوى قياسي وتتجاوز 500 مليون دولار هذا العام إذا تسبب كوينو في هطول المزيد من الأمطار الغزيرة وتسبب في خسائر في الفيضانات.

بلغت سرعة الرياح القصوى المسجلة في تيت كيرن بالمدينة 73 كيلومتراً في الساعة في الصباح مع هبات تجاوزت سرعتها 112 كيلومتراً في الساعة. وأعلن نادي هونغ كونغ للفروسية إلغاء اجتماعه لسباق الخيل في شا تين“لمصلحة السلامة العامة وسلامة الخيول”.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، مر الإعصار كوينو بالقرب من الطرف الجنوبي لتايوان، مما أودى بحياة شخص وأصاب أكثر من 300 آخرين، بحسب الأرقام الرسمية.

عرضة لتقلبات الطقس

تقع هونغ كونغ في الطرف الشمالي من المنطقة شبه الاستوائية وعانت من من الطقس القاسي هذا العام. فمنذ أكثر من شهر بقليل، ضرب المدينة أقوى إعصار منذ خمس سنوات. ومع رياح تبلغ سرعتها القصوى 230 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه، كان ساولا ثاني أقوى إعصار مداري يجتاح بحر الصين الجنوبي منذ 1950، وفقاً لمرصد هونغ كونغ.

وبعد أيام، غمرت الأمطار غير المسبوقة الناجمة عن بقايا إعصار هايكوي الشوارع، وأغرقت المركبات وأحدثت انهيارات أرضية.

وتجعل التضاريس الفريدة لهونغ كونغ –من حيث الطرق الممدودة في سفوح التلال الشديدة الانحدار والمباني المقامة عليها- المدينة عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار الصيف الغزيرة التي تزداد باطراد مع مرور الوقت بسبب تغير المناخ.

اقتصاد الشرق