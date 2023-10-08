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بورصات الخليج الرئيسية تنخفض وسط تصاعد الصراع فى غزة

10/8/2023 10:26:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد وسط مخاوف من اتساع الصراع المتصاعد في غزة.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 1.6% إلى 10596 نقطة، وهو أكبر تراجع منذ عشرة أشهر.

وتأثر المؤشر بخسائر في جميع القطاعات، إذ هبط سهم شركة لومي السعودية لتأجير السيارات 5% وهوى سهم اتحاد عذيب للاتصالات 5.3%.

وخسر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف 6.8% وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1%.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.6% إلى 10001 نقطة في ثالث جلسة من الخسائر، إذ تراجعت جميع القطاعات.

وهبط سهم شركة صناعات قطر 1.1% وتراجع سهم البنك التجاري القطري 1.2%.

رويترز

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