بورصات الخليج الرئيسية تنخفض وسط تصاعد الصراع فى غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد وسط مخاوف من اتساع الصراع المتصاعد في غزة.
وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 1.6% إلى 10596 نقطة، وهو أكبر تراجع منذ عشرة أشهر.
وتأثر المؤشر بخسائر في جميع القطاعات، إذ هبط سهم شركة لومي السعودية لتأجير السيارات 5% وهوى سهم اتحاد عذيب للاتصالات 5.3%.
وخسر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف 6.8% وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1%.
وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.6% إلى 10001 نقطة في ثالث جلسة من الخسائر، إذ تراجعت جميع القطاعات.
وهبط سهم شركة صناعات قطر 1.1% وتراجع سهم البنك التجاري القطري 1.2%.
رويترز
MENAFN08102023000202011048ID1107208995
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.