بورصات الخليج الرئيسية تنخفض وسط تصاعد الصراع فى غزة

MENAFN - Al-Borsa News) هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد وسط مخاوف من اتساع الصراع المتصاعد في غزة.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 1.6% إلى 10596 نقطة، وهو أكبر تراجع منذ عشرة أشهر.

وتأثر المؤشر بخسائر في جميع القطاعات، إذ هبط سهم شركة لومي السعودية لتأجير السيارات 5% وهوى سهم اتحاد عذيب للاتصالات 5.3%.

وخسر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف 6.8% وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1%.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.6% إلى 10001 نقطة في ثالث جلسة من الخسائر، إذ تراجعت جميع القطاعات.

وهبط سهم شركة صناعات قطر 1.1% وتراجع سهم البنك التجاري القطري 1.2%.

رويترز