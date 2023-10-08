البنك الدولى: نيجيريا بحاجة لاستثمار 100 مليار دولار لعدم انتظام إمدادات الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد البنك الدولي إن نيجيريا ستحتاج إلى حوالي 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة لمواجهة تحدي عدم انتظام إمدادات الطاقة.

وتوقع المدير الإقليمي للبنك الدولي للبنية التحتية لمنطقة غرب أفريقيا، أشيش خانا، تمكن نيجيريا من جذب جزء كبير من الاستثمار من القطاع الخاص، موضحاً أن عدم توافر الكهرباء يفضي إلى خسارة تقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام نيجيرية محلية:“تقديرنا هو أن نيجيريا ستحتاج إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة، وسيكون من الصعب للغاية على الحكومة أو البنك الدولي سد هذه الثغرة”.

وكشف أن مشاركة البنك الدولي في نيجيريا لا تزال الأكبر من قبل المنظمة في أي مكان في العالم، مضيفًا أن البلاد لا تزال شريكًا إنمائيًا مهمًا.

في غضون ذلك قال وزير الطاقة النيجيري، أبو بكر عليو، بإن قطاع الطاقة يحظى الآن بمزيد من الاهتمام خاصة وإنها تمثل أهمية كبيرة في مجال البنية التحتية، كما أكد أن رئيس البلاد محمد بخاري مصمم على تحديث البنية التحتية لأن البلاد لا يمكنها المضي قدمًا بدونها.

أ. ش. أ