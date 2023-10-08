البنك الدولى: نيجيريا بحاجة لاستثمار 100 مليار دولار لعدم انتظام إمدادات الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد البنك الدولي إن نيجيريا ستحتاج إلى حوالي 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة لمواجهة تحدي عدم انتظام إمدادات الطاقة.
وتوقع المدير الإقليمي للبنك الدولي للبنية التحتية لمنطقة غرب أفريقيا، أشيش خانا، تمكن نيجيريا من جذب جزء كبير من الاستثمار من القطاع الخاص، موضحاً أن عدم توافر الكهرباء يفضي إلى خسارة تقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام نيجيرية محلية:“تقديرنا هو أن نيجيريا ستحتاج إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة، وسيكون من الصعب للغاية على الحكومة أو البنك الدولي سد هذه الثغرة”.
وكشف أن مشاركة البنك الدولي في نيجيريا لا تزال الأكبر من قبل المنظمة في أي مكان في العالم، مضيفًا أن البلاد لا تزال شريكًا إنمائيًا مهمًا.
في غضون ذلك قال وزير الطاقة النيجيري، أبو بكر عليو، بإن قطاع الطاقة يحظى الآن بمزيد من الاهتمام خاصة وإنها تمثل أهمية كبيرة في مجال البنية التحتية، كما أكد أن رئيس البلاد محمد بخاري مصمم على تحديث البنية التحتية لأن البلاد لا يمكنها المضي قدمًا بدونها.
أ. ش. أ
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