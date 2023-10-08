وزير النفط الكويتى يؤكد أهمية الاجتماعات لمواجهة تحديات التغير المناخى

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك أهمية الاجتماعات والنقاشات، في (أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) للتصدي لتحديات التغير المناخي، مشددا على ضرورة زيادة مستوى التعاون بين الدول العربية وتكثيف الجهود التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود.

وقال الدكتور البراك -في تصريح لتلفزيون الكويت اليوم الأحد- إننا نجري اليوم نقاشات تحضيرية لمؤتمر (كوب 28) المقرر عقده في الإمارات، مبينا أنه في أسبوع المناخ سيتم تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها وإنجازها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.

وأضاف أن هذا الأسبوع يمكننا من تبادل الأفكار والآراء والخبرات بهدف الحد من المؤثرات البيئية السلبية وتحسين جودة الحياة في منطقة الخليج والعالم العربي.

وكانت أعمال (أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) لعام 2023 قد انطلقت في العاصمة الرياض بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.