فاين الصحية تعتمد على الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء بمنشآتها لتقليل الانبعاثات الكربونية

(MENAFN
- Al-Borsa News) الفخرانى: نركز على ترشيد استهلاك الموارد.. ونخفض استهلاك المياه بنحو 50 ألف متر سنوياً
تعمل مجموعة فاين الصحية القابضة، المتخصصة فى مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحى، على تحقيق الاستدامة البيئية فى عملياتها التصنيعية فى مصر، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستدامة فى منشآتها الإنتاجية بهدف تقليل استهلاك الماء وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وقال أحمد الفخرانى، الرئيس التجارى والمدير العام لمجموعة فاين الصحية القابضة بمصر، إن مجموعة فاين تتبع نهجًا شاملًا لتحقيق الاستدامة بالتركيز على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة الرامية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، بالتماشى مع رؤية الدولة 2030 والتى يعد البعد البيئى أحد الأبعاد الأساسية فيها”.
وأشار الفخرانى إلى أن مجموعة فاين نجحت فى اعتماد الغاز الطبيعى كمصدر رئيسى لتوليد الكهرباء بمنشآتها الإنتاجية الأربعة فى مصر مما ساهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بأكثر من 25 ألف طن سنويًا.
تابع :” كما تمكن مصنع فاين فى معالجة ما يقرب من 540 ألف متر مكعب من المياه الناتجة عن عملية صناعة الورق سنويًا، حيث نجحت الشركة فى خفض استهلاك المياه من 49 ألف متر مكعب إلى 44 ألف متر مكعب شهريا.
ولفت إلى حرص مجموعة فاين الصحية القابضة على اتباع أفضل الممارسات المستدامة فى منشآتها الإنتاجية، حيث يتم تصنيع جميع منتجاتها الورقية الصحية من لب بكر 100٪، يتم توفيره من قبل مزودى اللب المعتمدين فقط من قبل مجلس رعاية الغابات (FSC).
تابع:“وتعد مجموعة فاين أول شركة فى مصر بهذا المجال تحصل على شهادة آيزو 50001 فى الاستهلاك الأمثل للطاقة، كما تملك مجموعة فاين محطة توليد مشترك كاملة تغذى منشآتها الإنتاجية بالكهرباء والحرارة اللازمة لعملية الإنتاج، بالإضافة إلى محطة كاملة باستثمارات ضخمة لمعالجة المياه الناتجة عن عملية التصنيع وفقًا للمعايير البيئية واللوائح المصرية تم افتتاحها فى 2022.
وتعمل مجموعة فاين الصحية القابضة على تعزيز التزامها البيئى من خلال تطبيق أفضل الممارسات، حيث نجحت المجموعة فى الحصول على شهادة البصمة البيئية فى مصر”PEF”، وشهادة آيزو 9001 فى نظام إدارة الجودة وشهادة نظام إدارة البيئة آيزو 14001 وشهادة إدارة نظام السلامة آيزو 45001. كما تحرص على المشاركة فى كافة الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية المعنية بالاستدامة.
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