فاين الصحية تعتمد على الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء بمنشآتها لتقليل الانبعاثات الكربونية

تعمل مجموعة فاين الصحية القابضة، المتخصصة فى مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحى، على تحقيق الاستدامة البيئية فى عملياتها التصنيعية فى مصر، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستدامة فى منشآتها الإنتاجية بهدف تقليل استهلاك الماء وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وقال أحمد الفخرانى، الرئيس التجارى والمدير العام لمجموعة فاين الصحية القابضة بمصر، إن مجموعة فاين تتبع نهجًا شاملًا لتحقيق الاستدامة بالتركيز على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة الرامية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، بالتماشى مع رؤية الدولة 2030 والتى يعد البعد البيئى أحد الأبعاد الأساسية فيها”.

وأشار الفخرانى إلى أن مجموعة فاين نجحت فى اعتماد الغاز الطبيعى كمصدر رئيسى لتوليد الكهرباء بمنشآتها الإنتاجية الأربعة فى مصر مما ساهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بأكثر من 25 ألف طن سنويًا.

تابع :” كما تمكن مصنع فاين فى معالجة ما يقرب من 540 ألف متر مكعب من المياه الناتجة عن عملية صناعة الورق سنويًا، حيث نجحت الشركة فى خفض استهلاك المياه من 49 ألف متر مكعب إلى 44 ألف متر مكعب شهريا.

ولفت إلى حرص مجموعة فاين الصحية القابضة على اتباع أفضل الممارسات المستدامة فى منشآتها الإنتاجية، حيث يتم تصنيع جميع منتجاتها الورقية الصحية من لب بكر 100٪، يتم توفيره من قبل مزودى اللب المعتمدين فقط من قبل مجلس رعاية الغابات (FSC).

تابع:“وتعد مجموعة فاين أول شركة فى مصر بهذا المجال تحصل على شهادة آيزو 50001 فى الاستهلاك الأمثل للطاقة، كما تملك مجموعة فاين محطة توليد مشترك كاملة تغذى منشآتها الإنتاجية بالكهرباء والحرارة اللازمة لعملية الإنتاج، بالإضافة إلى محطة كاملة باستثمارات ضخمة لمعالجة المياه الناتجة عن عملية التصنيع وفقًا للمعايير البيئية واللوائح المصرية تم افتتاحها فى 2022.

وتعمل مجموعة فاين الصحية القابضة على تعزيز التزامها البيئى من خلال تطبيق أفضل الممارسات، حيث نجحت المجموعة فى الحصول على شهادة البصمة البيئية فى مصر”PEF”، وشهادة آيزو 9001 فى نظام إدارة الجودة وشهادة نظام إدارة البيئة آيزو 14001 وشهادة إدارة نظام السلامة آيزو 45001. كما تحرص على المشاركة فى كافة الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية المعنية بالاستدامة.