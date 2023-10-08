الجيزة للأنظمة تفوز بعقد تدعيم التغذية الكهربية لـالدلتا الجديدة بـ124 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الجيزة للأنظمة عقدا لتوسيع محطة محولات أبوغالب جهد 220/66/11 كيلوفولت بخليتين جهد 220 كيلوفولت للربط بمحطة محولات رشيد 2 جهد 220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم مفتاح التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.
وقالت وزارة الكهرباء فى بيان أمس الأحد، إن المشروع يهدف إلى تدعيم التغذية الكهربائية لروافع رشيد وربطها بالشبكة القومية ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة.
أوضحت الوزارة أن القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 124 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى 10 شهور من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع.
يذكر أن مشروع الدلتا الجديدة يشمل مشروعى مستقبل مصر، وجنوب محور الضبعة، ويقع المشروع الأول على مساحة 500 فدان على امتداد طريق محور“روض الفرج –الضبعة” الجديد وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع القومى للطرق ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.
أما مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة، يقام بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة.
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