الجيزة للأنظمة تفوز بعقد تدعيم التغذية الكهربية لـالدلتا الجديدة بـ124 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الجيزة للأنظمة عقدا لتوسيع محطة محولات أبوغالب جهد 220/66/11 كيلوفولت بخليتين جهد 220 كيلوفولت للربط بمحطة محولات رشيد 2 جهد 220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم مفتاح التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.

وقالت وزارة الكهرباء فى بيان أمس الأحد، إن المشروع يهدف إلى تدعيم التغذية الكهربائية لروافع رشيد وربطها بالشبكة القومية ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة.

أوضحت الوزارة أن القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 124 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى 10 شهور من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع.

يذكر أن مشروع الدلتا الجديدة يشمل مشروعى مستقبل مصر، وجنوب محور الضبعة، ويقع المشروع الأول على مساحة 500 فدان على امتداد طريق محور“روض الفرج –الضبعة” الجديد وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع القومى للطرق ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.

أما مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة، يقام بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة.