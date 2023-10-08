((شيرى غبور)) أكثر سيارات ((الملاكى)) مبيعًا أغسطس الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) تصدرت العلامة التجارية ((شيري – غبور)) قائمة السيارات ((الملاكي)) الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 15% بإجمالى مبيعات 961 سيارة.

وكشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك))، أن ((نيسان)) جاءت في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية بلغت نحو 14% بإجمالي مبيعات 850 سيارة، ثم ((هيونداى)) فى المركز الثالث بحصة سوقية 10% و إجمالي مبيعات 627 سيارة.

واحتلت العلامة التجارية ((كيا)) المركز الرابع بمبيعات 500 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((تويوتا)) بحصة سوقية بلغت نحو 8% إجمالي بيع 415 سيارات.

((سوزوكى)) اقتنصت المركز السادس بحصة سوقية بلغت نحو 7% مسجلة مبيعات 406 سيارة، ضمن قائمة السيارات ((الملاكي)) الأكثر مبيعًا في مصر، خلال شهر أغسطس الماضي.

واحتلت ((بى واى دى)) المرتبة السابعة بحصة سوقية 6% ومبيعات 402 سيارة، وتبعتها ((رينو)) فى المركز الثامن بحصة سوقية بلغت نحو 4% مسجلة بيع 233 سيارة.

وجاءت العلامة التجارية ((أوبل)) في المركز التاسع بحصة بلغت 3% وبواقع بيع 206 سيارة، ويليها العلامة التجارية ((ستروين)) في المركز العاشر مسجلة حصة سوقية 3% محققة بيع 200 سيارة.

وسجلت ((جيلى أبو غالى)) المركز الحادي عشر مسجلة حصة سوقية 3% بمبيعات 200 سيارة، فيما استحوذت باقي العلامات التجارية على حصة سوقية بلغت نحو 8% مسجلة بيع 496 سيارة، من إجمالي مبيعات سيارات الركوب ((الملاكي)) خلال شهر أغسطس الماضى.

وكشف التقرير، أن السيارات ((الملاكى)) شهدت تراجعاً ملحوظاً بالمبيعات بإجمالى 6.2 ألف سيارة خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 8.6 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 28.4%.