((شيرى غبور)) أكثر سيارات ((الملاكى)) مبيعًا أغسطس الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تصدرت العلامة التجارية ((شيري – غبور)) قائمة السيارات ((الملاكي)) الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 15% بإجمالى مبيعات 961 سيارة.
وكشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك))، أن ((نيسان)) جاءت في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية بلغت نحو 14% بإجمالي مبيعات 850 سيارة، ثم ((هيونداى)) فى المركز الثالث بحصة سوقية 10% و إجمالي مبيعات 627 سيارة.
واحتلت العلامة التجارية ((كيا)) المركز الرابع بمبيعات 500 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((تويوتا)) بحصة سوقية بلغت نحو 8% إجمالي بيع 415 سيارات.
((سوزوكى)) اقتنصت المركز السادس بحصة سوقية بلغت نحو 7% مسجلة مبيعات 406 سيارة، ضمن قائمة السيارات ((الملاكي)) الأكثر مبيعًا في مصر، خلال شهر أغسطس الماضي.
واحتلت ((بى واى دى)) المرتبة السابعة بحصة سوقية 6% ومبيعات 402 سيارة، وتبعتها ((رينو)) فى المركز الثامن بحصة سوقية بلغت نحو 4% مسجلة بيع 233 سيارة.
وجاءت العلامة التجارية ((أوبل)) في المركز التاسع بحصة بلغت 3% وبواقع بيع 206 سيارة، ويليها العلامة التجارية ((ستروين)) في المركز العاشر مسجلة حصة سوقية 3% محققة بيع 200 سيارة.
وسجلت ((جيلى أبو غالى)) المركز الحادي عشر مسجلة حصة سوقية 3% بمبيعات 200 سيارة، فيما استحوذت باقي العلامات التجارية على حصة سوقية بلغت نحو 8% مسجلة بيع 496 سيارة، من إجمالي مبيعات سيارات الركوب ((الملاكي)) خلال شهر أغسطس الماضى.
وكشف التقرير، أن السيارات ((الملاكى)) شهدت تراجعاً ملحوظاً بالمبيعات بإجمالى 6.2 ألف سيارة خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 8.6 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 28.4%.
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