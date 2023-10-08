صندوق النقد: اقتصاد غينيا الاستوائية يتجه نحو الركود وسط تراجع إنتاج النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع خبراء صندوق النقد الدولي اتجاه اقتصاد غينيا الاستوائية إلى الركود العام الجاري، مع توقعات بانكماش بنسبة 7.8% في النشاط الاقتصادي، مما يعكس استئناف الانخفاض في إنتاج النفط والنمو الضعيف في الاقتصاد غير النفطيوذكر بيان صندوق النقد الدولي أن الفائض المالي الإجمالي سينخفض إلى 0.3% بينما يصل العجز المالي الأولي غير النفطي إلى 23.3%.
وشدد على أهمية تسريع الإصلاحات الاقتصادية لعكس الاتجاهات المتراجعة لمؤشرات الاقتصاد، فيما يتعين على السياسة المالية أن توازن بين اعتبارات النمو والحد من الفقر والحاجة إلى ضمان الاستدامة المالية.
وأكد صياغة الإطار المالي الذي يركز على تعزيز تحصيل الإيرادات وتقليل الإنفاق غير الضروري مع تحسين كفاءة الإنفاق والنتائج الاجتماعية – لا سيما في الرعاية الصحية والتعليم – ودعم الأسر الضعيفة من خلال شبكة أمان اجتماعي موجهة جيدًا.
أ. ش. أ
MENAFN08102023000202011048ID1107208988
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