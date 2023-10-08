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صندوق النقد: اقتصاد غينيا الاستوائية يتجه نحو الركود وسط تراجع إنتاج النفط

10/8/2023 10:26:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع خبراء صندوق النقد الدولي اتجاه اقتصاد غينيا الاستوائية إلى الركود العام الجاري، مع توقعات بانكماش بنسبة 7.8% في النشاط الاقتصادي، مما يعكس استئناف الانخفاض في إنتاج النفط والنمو الضعيف في الاقتصاد غير النفطيوذكر بيان صندوق النقد الدولي أن الفائض المالي الإجمالي سينخفض إلى 0.3% بينما يصل العجز المالي الأولي غير النفطي إلى 23.3%.

وشدد على أهمية تسريع الإصلاحات الاقتصادية لعكس الاتجاهات المتراجعة لمؤشرات الاقتصاد، فيما يتعين على السياسة المالية أن توازن بين اعتبارات النمو والحد من الفقر والحاجة إلى ضمان الاستدامة المالية.

وأكد صياغة الإطار المالي الذي يركز على تعزيز تحصيل الإيرادات وتقليل الإنفاق غير الضروري مع تحسين كفاءة الإنفاق والنتائج الاجتماعية – لا سيما في الرعاية الصحية والتعليم – ودعم الأسر الضعيفة من خلال شبكة أمان اجتماعي موجهة جيدًا.

أ. ش. أ

MENAFN08102023000202011048ID1107208988

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