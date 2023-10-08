التأمين الإجبارى: ترخيص 9.4 ألف سيارة ملاكى خلال سبتمبر الماضى

رصد تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات أن السوق المصري خلال شهر سبتمبر الماضى استوعبت نحو 24.5 ألف مركبة ( ملاكى – نقل – دراجة نارية).

وأضاف التقرير، أن عدد السيارات التى صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 9.4 ألف سيارة ملاكى من بينها 269 سيارة موديل 2020، و165 سيارة موديل 2021، ونحو ألف سيارة موديل 2022، و5.1 ألف سيارة موديل 2023، فيما سجل موديل 2024 نحو 2.8 ألف سيارة.

واحتلت ((شيرى)) المركز الأول فى الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا بنحو 2.5 ألف وحدة، و((شيفروليه)) فى المركز الثانى بنحو 933 وحدة، و((هيونداى)) فى المركز الثالث بنحو 900 وحدة، و((سوزوكى)) الرابع بنحو 824 وحدة، و((إم جى)) الخامس بـ 739 مركبة، و((تويوتا)) فى السادس بعدد 599 وحدة، و((نيسان)) فى المركز السابع بعدد 591 وحدة، و((كيا)) فى المركز الثامن بعدد 550 وحدة، و((سكودا)) فى المركز التاسع بعدد 546 وحدة، و((مرسيدس)) فى المركز العاشر بعدد 536 وحدة.

كما احتلت العلامة التجارية ((شيرى)) أيضاً المركز الأول فى تراخيص السيارات الملاكى بنحو 978 سيارة، وفى المركز الثانى ((هيونداى)) بعدد 886 سيارة، وفى المركز الثالث ((إم جى)) بنحو 737 مركبة، وفى المركز الرابع ((سوزوكى)) بنحو 726 سيارة، وفى المركز الخامس ((سكودا)) بعدد 546 سيارة،

وجاءت ((شيفرولية)) فى مقدمة تراخيص سيارات النقل بعدد 755 سيارة، وفى المركز الثانى ((سوزوكى)) بنحو 96 سيارة، وفى المركز الثالث ((ايسوزو)) بعدد 76 سيارة، وفى المركز الرابع ((نيسان)) بنحو 51 سيارة، وفى المركز الخامس ((تويوتا)) بعدد 50 سيارة.

ورصدت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، أنه تم التأمين وترخيص نحو 3.2 ألف مركبة تعمل بالكهرباء خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 أغسطس 2023، منها ترخيص نحو 184 سيارة كهربائية فقط فى أغسطس الماضى، واحتلت ((فولكس فاجن)) المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى الكهربائية بـ 42 سيارة، و((بى واى دى)) فى المركز الثانى بنحو 20 سيارة، و((مرسيدس)) فى المركز الثالث بعدد 14 سيارة، وفى المركز الرابع ((تسلا)) بنحو 10 سيارات، و((كيا سول)) بنحو 10 سيارات.

ووفقا للتقرير، بلغ العدد الإجمالى للدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية بلغ نحو 13.1 ألف دراجة، فيما بلغ عدد سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها نحو 1.2 ألف سيارة.

وبلغ عدد المركبات المرخصة التى تم ترخيصها إجمالاً من حيث نوع الوقود خلال شهر سبتمبر (زيرو ومستعمل) 401.7 ألف مركبة من بينها 184 مركبة تعمل بالكهرباء، و287.3 ألف وحدة تعمل بالبنزين، و92.4 ألف وحدة تعمل بالسولار، و10.5 ألفاً تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى، و104 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى.