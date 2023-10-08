التأمين الإجبارى: ترخيص 9.4 ألف سيارة ملاكى خلال سبتمبر الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((شيرى)) فى المركز الأول بـ 978 سيارة، و((شيفروليه)) الثانى بـ 933 سيارة
رصد تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات أن السوق المصري خلال شهر سبتمبر الماضى استوعبت نحو 24.5 ألف مركبة ( ملاكى – نقل – دراجة نارية).
وأضاف التقرير، أن عدد السيارات التى صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 9.4 ألف سيارة ملاكى من بينها 269 سيارة موديل 2020، و165 سيارة موديل 2021، ونحو ألف سيارة موديل 2022، و5.1 ألف سيارة موديل 2023، فيما سجل موديل 2024 نحو 2.8 ألف سيارة.
واحتلت ((شيرى)) المركز الأول فى الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا بنحو 2.5 ألف وحدة، و((شيفروليه)) فى المركز الثانى بنحو 933 وحدة، و((هيونداى)) فى المركز الثالث بنحو 900 وحدة، و((سوزوكى)) الرابع بنحو 824 وحدة، و((إم جى)) الخامس بـ 739 مركبة، و((تويوتا)) فى السادس بعدد 599 وحدة، و((نيسان)) فى المركز السابع بعدد 591 وحدة، و((كيا)) فى المركز الثامن بعدد 550 وحدة، و((سكودا)) فى المركز التاسع بعدد 546 وحدة، و((مرسيدس)) فى المركز العاشر بعدد 536 وحدة.
كما احتلت العلامة التجارية ((شيرى)) أيضاً المركز الأول فى تراخيص السيارات الملاكى بنحو 978 سيارة، وفى المركز الثانى ((هيونداى)) بعدد 886 سيارة، وفى المركز الثالث ((إم جى)) بنحو 737 مركبة، وفى المركز الرابع ((سوزوكى)) بنحو 726 سيارة، وفى المركز الخامس ((سكودا)) بعدد 546 سيارة،
وجاءت ((شيفرولية)) فى مقدمة تراخيص سيارات النقل بعدد 755 سيارة، وفى المركز الثانى ((سوزوكى)) بنحو 96 سيارة، وفى المركز الثالث ((ايسوزو)) بعدد 76 سيارة، وفى المركز الرابع ((نيسان)) بنحو 51 سيارة، وفى المركز الخامس ((تويوتا)) بعدد 50 سيارة.
ورصدت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، أنه تم التأمين وترخيص نحو 3.2 ألف مركبة تعمل بالكهرباء خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 أغسطس 2023، منها ترخيص نحو 184 سيارة كهربائية فقط فى أغسطس الماضى، واحتلت ((فولكس فاجن)) المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى الكهربائية بـ 42 سيارة، و((بى واى دى)) فى المركز الثانى بنحو 20 سيارة، و((مرسيدس)) فى المركز الثالث بعدد 14 سيارة، وفى المركز الرابع ((تسلا)) بنحو 10 سيارات، و((كيا سول)) بنحو 10 سيارات.
ووفقا للتقرير، بلغ العدد الإجمالى للدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية بلغ نحو 13.1 ألف دراجة، فيما بلغ عدد سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها نحو 1.2 ألف سيارة.
وبلغ عدد المركبات المرخصة التى تم ترخيصها إجمالاً من حيث نوع الوقود خلال شهر سبتمبر (زيرو ومستعمل) 401.7 ألف مركبة من بينها 184 مركبة تعمل بالكهرباء، و287.3 ألف وحدة تعمل بالبنزين، و92.4 ألف وحدة تعمل بالسولار، و10.5 ألفاً تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى، و104 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى.
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