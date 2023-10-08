((التأمينات)) تراجع عقود شراء أرض ((هليوبارك)) من ((مصر الجديدة))

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: توقيع العقود بين الطرفين خلال أيام
قاربت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، على الانتهاء من فحص العقود النهائية، لإتمام عملية بيع، أرض“هيلوبارك”، بالقاهرة الجديدة، على مساحة 1695 فدانا، التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام-.
كانت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافقت، يوم السبت الماضى، على العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لشراء الأرض بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه، على أن تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد، يُخصم منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بـ2 مليار جنيه تقريباً.
وقال مصدر لـ”البورصة”، إن التنسيق بين الطرفين مستمر بشأن تفاصيل العقد النهائى بين الطرفين، عبر ادخال ما يلزم من شروط والتزامات وتعديلات، على أن تتم إجراءات التوقيع على العقود خلال أيام قليلة.
شملت قرارات الجمعية العمومية، الموافقة على تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة للتفاوض بشأن بنود العقد، وتحديد ما يلزم من شروط والتزامات.
كما اعتمدت الجمعية التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بانضمام ممثلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
حققت“مصر الجديدة” صافى ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت إيرادات الشركة فى نفس الفترة إلى 90.9 مليون جنيه بعد أن كانت 63.54 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.
كتبت – مرام أشرف:
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