((التأمينات)) تراجع عقود شراء أرض ((هليوبارك)) من ((مصر الجديدة))

قاربت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، على الانتهاء من فحص العقود النهائية، لإتمام عملية بيع، أرض“هيلوبارك”، بالقاهرة الجديدة، على مساحة 1695 فدانا، التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام-.

كانت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافقت، يوم السبت الماضى، على العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لشراء الأرض بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه، على أن تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد، يُخصم منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بـ2 مليار جنيه تقريباً.

وقال مصدر لـ”البورصة”، إن التنسيق بين الطرفين مستمر بشأن تفاصيل العقد النهائى بين الطرفين، عبر ادخال ما يلزم من شروط والتزامات وتعديلات، على أن تتم إجراءات التوقيع على العقود خلال أيام قليلة.

شملت قرارات الجمعية العمومية، الموافقة على تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة للتفاوض بشأن بنود العقد، وتحديد ما يلزم من شروط والتزامات.

كما اعتمدت الجمعية التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بانضمام ممثلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

حققت“مصر الجديدة” صافى ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت إيرادات الشركة فى نفس الفترة إلى 90.9 مليون جنيه بعد أن كانت 63.54 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.

كتبت – مرام أشرف: