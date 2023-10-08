برنامج الغذاء العالمى: اليابان قدمت 200 مليون ين مساعدات لموزمبيق

MENAFN - Al-Borsa News) أكد برنامج الأغذية العالمي تقديم اليابان مساعدات لموزمبيق بقيمة 1.5 مليون دولار (200 مليون ين ياباني) تشمل الأرز والأسماك المعلبة في وقت حرج يعاني 3.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد.

وقالت كيمورا هاجيمي، سفيرة اليابان في موزمبيق:“هذه المساهمة الغذائية الجديدة، مع شراكة وثيقة مع برنامج الأغذية العالمي، تعكس التزامنا القوي تجاه موزمبيق وصداقتنا”.

وأوضح بيان برنامج الغذاء أنه منذ عام 2017، تسبب الصراع في شمال موزمبيق في معاناة لا حصر لها، مما أدى إلى خسائر مأساوية في الأرواح وسبل العيش إذ أجبرت الأزمة عددًا لا يحصى من العائلات على ترك منازلهم وأراضيهم، في حين عاد حوالي 570 ألف شخص إلى ديارهم، لا يزال أكثر من 850 ألف شخص مشردين داخليًا فيما تحتاج كلتا المجموعتين إلى دعم مستمر لإعادة بناء حياتهما واستعادة اكتفائهما الذاتي.

وقالت أنتونيلا دابريل، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في موزمبيق:“مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتصاعد التكاليف التشغيلية، يتعين على المتضررين من الصراع تحمل مصاعب أكبر... نعرب عن خالص امتناننا لشعب اليابان، الذي كان باستمرار قدوة من خلال مد يد العون لسكان موزمبيق”.

ولفت إلى أن حكومة اليابان من أهم شركاء المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي في موزمبيق فيما ارتفعت المساهمة الأخيرة، وهي الثالثة هذا العام، ليبلغ مجموع مساهمات اليابان في أنشطة برنامج الأغذية العالمي في موزمبيق إلى 24.7 مليون دولار في السنوات الأربع الماضية.

أ. ش. أ