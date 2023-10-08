بيع 50.4 ألف طن سكر فى البورصة السلعية منذ بدء التداول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قامت البورصة السلعية ببيع 50.410 ألف طن سكر منذ بدء طرحه للتداول عليه خلال شهر اغسطس الماضى وحتى الأسبوع الماضى.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ”البورصة”، إن قيمة السكر الذى تم تداوله فى البورصة السلعية بقيمة 1.222 مليار جنيه لافتا إلى أن الأسعار تتراوح بين 24.3 و24.5 ألف جنيه للطن وتم البيع لنحو 35 شركة.
أشار إلى أن عدد الشركات المسجلة فى البورصة السلعية تبلغ نحو 600 شركة حاليا.
وأطلقت الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة، ومن المقرر إعلان تفاصيلها الأسواق خلال الأسبوع.
وكشف بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على أن يكون هناك وفرة فى مختلف السلع، ما يسهم فى انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزى لتوفير المكون الدولارى.
وحسب تصريحات علاء عز أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن المبادرة تشمل الفول، والعدس، والسكر، والزيوت، والألبان، والمكرونة، والجبنة البيضاء.
وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة طالبت وزارة التموين والبورصة السلعية بانتظام انعقاد جلستها أسبوعيا، للسيطرة على أسعار السكر التى ارتفعت بشكل غير مبرر بالسوق الحر.
كشف أن الوزارة استجابت لمطالبهم، وانعقدت الجلسة يوم الأربعاء الماضى بدلا من الخميس بسبب إجارة 6 أكتوبر الرسمية.
أضاف، أن الارتفاعات الأخيرة التى شهدتها أسعار السكر ضغطت على شركات الصناعات الغذائية التى تعتمد عليه كنسبة أكبر فى مدخلات الإنتاج، وتخططت بعض الشركات الارتفاعات بهدف الاستمرارية، وساعدها على ذلك الهدوء الذى تشهده الأسواق حاليا.
أوضح أن الوزارة حددت سعر افتتاحى 24 ألف جنيه للطن، وألزمت التجار بعدم البيع بأعلى من 25 ألف جنيه للطن وشركات التجزئة والتعبئة ألا يتخطى سعر الكيلو 27 جنيهًا.
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