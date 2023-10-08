بيع 50.4 ألف طن سكر فى البورصة السلعية منذ بدء التداول

MENAFN - Al-Borsa News) قامت البورصة السلعية ببيع 50.410 ألف طن سكر منذ بدء طرحه للتداول عليه خلال شهر اغسطس الماضى وحتى الأسبوع الماضى.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ”البورصة”، إن قيمة السكر الذى تم تداوله فى البورصة السلعية بقيمة 1.222 مليار جنيه لافتا إلى أن الأسعار تتراوح بين 24.3 و24.5 ألف جنيه للطن وتم البيع لنحو 35 شركة.

أشار إلى أن عدد الشركات المسجلة فى البورصة السلعية تبلغ نحو 600 شركة حاليا.

وأطلقت الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة، ومن المقرر إعلان تفاصيلها الأسواق خلال الأسبوع.

وكشف بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على أن يكون هناك وفرة فى مختلف السلع، ما يسهم فى انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزى لتوفير المكون الدولارى.

وحسب تصريحات علاء عز أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن المبادرة تشمل الفول، والعدس، والسكر، والزيوت، والألبان، والمكرونة، والجبنة البيضاء.

وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة طالبت وزارة التموين والبورصة السلعية بانتظام انعقاد جلستها أسبوعيا، للسيطرة على أسعار السكر التى ارتفعت بشكل غير مبرر بالسوق الحر.

كشف أن الوزارة استجابت لمطالبهم، وانعقدت الجلسة يوم الأربعاء الماضى بدلا من الخميس بسبب إجارة 6 أكتوبر الرسمية.

أضاف، أن الارتفاعات الأخيرة التى شهدتها أسعار السكر ضغطت على شركات الصناعات الغذائية التى تعتمد عليه كنسبة أكبر فى مدخلات الإنتاج، وتخططت بعض الشركات الارتفاعات بهدف الاستمرارية، وساعدها على ذلك الهدوء الذى تشهده الأسواق حاليا.

أوضح أن الوزارة حددت سعر افتتاحى 24 ألف جنيه للطن، وألزمت التجار بعدم البيع بأعلى من 25 ألف جنيه للطن وشركات التجزئة والتعبئة ألا يتخطى سعر الكيلو 27 جنيهًا.



