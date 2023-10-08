بيع 200 طن فول صويا فى البورصة السلعية بسعر 21 ألف جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: ((التموين)) تدرس إلغاء السعر الإلزامى للنخالة وطرحها من خلال البورصة
نفذت البورصة السلعية جلسة واحدة لبيع كسب فول الصويا، فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الماضى، لصالح إحدى شركات الأعلاف، فى الوقت نفسه تدرس البورصة طرح إنتاج مضارب القطاع العام لبيع النخالة بصفة مستمرة من خلال الجلسات التى يتم تنفيذها بجانب الذرة الصفراء.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الكمية التى تم بيعها خلال الجلسة بلغت 200 طن خلال جلسة واحدة فقط، وتم الطرح من خلال شركة قطاع خاص، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تدرس فى الوقت الحالى طرح النخالة“الردة” من خلال البورصة السلعية وذلك بعد فترة من طرحها من خلال البورصة وتوقفها لفترة مؤقتة.
جاء ذلك خلال جلسة البيع الثانية لسلعة الصويا، بعد إلغاء أول جلسة خلال الشهر الماضى لارتفاع السعر بها مقارنة بالسوق المحلى.
أضاف المصدر أن طرح النخالة سيهدف لتعزيز آلية تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب، دون تدخل الوزارة بإعلان سعر إلزامى، مشيرًا إلى أن السعر الذى يتم تحديده من قبل الوزارة، لا يتماشى مع حقيقة السوق مما قد يتسبب فى خسائر للمطاحن خاصة مطاحن القطاع العام التى تلتزم بسعر الوزارة.
من جانبه، قال حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82%، إن الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة فكرة طرح إنتاج مطاحن القطاع العام للنخالة من خلال البورصة السلعية بدلًا من تحديد سعر إلزامى من قبل الوزارة.
ذكرت مصادر لـ”البورصة” بشركة الماجد لصناعة الأعلاف، أن الطرح الأخير للبورصة السلعية للصويا كأحد مدخلات الانتاج للأعلاف بلغ سعر الطن فيه، نحو 21 ألف جنيه، موضحًا أن الشركات أصبحت تهتم بالأسعار التى تقيمها البورصة لأسعار خامات الأعلاف حيث تنخفض عن السوق المحلى بنحو ألف جنيه.
أضافت المصادر أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة بطرح فول الصويا فى البورصة السلعية للتداول يساهم فى ضبط المنظومة التسعيرية وخفض أسعارها بنحو 10% عن السوق الرسمى لاسيما أن السوق الفترة الحالية يشهد تراجعا حادا فى حجم الطلب فى ظل ارتفاع المعروض.
وكشف مجلس الوزراء عن تمام الإفراج عن بضائع من الموانئ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى 2023 بقيمة 53.7 مليار دولار.
وسجلت قيمة المفرج عنه من بضائع خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 5.9 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 1.8 مليار دولار، ومستلزمات الإنتاج بقيمة 2.7 مليار دولار.
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