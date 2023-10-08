بيع 200 طن فول صويا فى البورصة السلعية بسعر 21 ألف جنيه للطن

نفذت البورصة السلعية جلسة واحدة لبيع كسب فول الصويا، فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الماضى، لصالح إحدى شركات الأعلاف، فى الوقت نفسه تدرس البورصة طرح إنتاج مضارب القطاع العام لبيع النخالة بصفة مستمرة من خلال الجلسات التى يتم تنفيذها بجانب الذرة الصفراء.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الكمية التى تم بيعها خلال الجلسة بلغت 200 طن خلال جلسة واحدة فقط، وتم الطرح من خلال شركة قطاع خاص، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تدرس فى الوقت الحالى طرح النخالة“الردة” من خلال البورصة السلعية وذلك بعد فترة من طرحها من خلال البورصة وتوقفها لفترة مؤقتة.

جاء ذلك خلال جلسة البيع الثانية لسلعة الصويا، بعد إلغاء أول جلسة خلال الشهر الماضى لارتفاع السعر بها مقارنة بالسوق المحلى.

أضاف المصدر أن طرح النخالة سيهدف لتعزيز آلية تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب، دون تدخل الوزارة بإعلان سعر إلزامى، مشيرًا إلى أن السعر الذى يتم تحديده من قبل الوزارة، لا يتماشى مع حقيقة السوق مما قد يتسبب فى خسائر للمطاحن خاصة مطاحن القطاع العام التى تلتزم بسعر الوزارة.

من جانبه، قال حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82%، إن الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة فكرة طرح إنتاج مطاحن القطاع العام للنخالة من خلال البورصة السلعية بدلًا من تحديد سعر إلزامى من قبل الوزارة.

ذكرت مصادر لـ”البورصة” بشركة الماجد لصناعة الأعلاف، أن الطرح الأخير للبورصة السلعية للصويا كأحد مدخلات الانتاج للأعلاف بلغ سعر الطن فيه، نحو 21 ألف جنيه، موضحًا أن الشركات أصبحت تهتم بالأسعار التى تقيمها البورصة لأسعار خامات الأعلاف حيث تنخفض عن السوق المحلى بنحو ألف جنيه.

أضافت المصادر أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة بطرح فول الصويا فى البورصة السلعية للتداول يساهم فى ضبط المنظومة التسعيرية وخفض أسعارها بنحو 10% عن السوق الرسمى لاسيما أن السوق الفترة الحالية يشهد تراجعا حادا فى حجم الطلب فى ظل ارتفاع المعروض.

وكشف مجلس الوزراء عن تمام الإفراج عن بضائع من الموانئ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى 2023 بقيمة 53.7 مليار دولار.

وسجلت قيمة المفرج عنه من بضائع خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 5.9 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 1.8 مليار دولار، ومستلزمات الإنتاج بقيمة 2.7 مليار دولار.