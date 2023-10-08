1000 جنيه زيادة فى أسعار الأرز الأبيض خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد الجواد: اجتماع لـ”شعبة الأرز”مع وزير التموين الأسبوع المقبل
سجلت أسعار الأرز الأبيض ارتفاعا بنحو ألف جنيه خلال أسبوع بينما شهدت أسعار الشعير ارتفاعا على مدار الأسبوعين الماضيين ليرتفع سعر الطن إلى 15.5 مقابل 14.3 ألف جنيه للطن عريض الحبة و14.2 للطن رفيع الحبة مقابل 13.5 ألف جنيه.
قال خالد النجار، تاجر ورئيس مضرب أرز بكفر الشيخ، إن أسعار الأرز الأبيض شهدت ارتفاعا بنحو ألف جنيه للطن خلال أسبوع، بسبب نسبة الكسر العالية التى شهدها صنف سوبر 300، والتى تعد الأعلى فى زراعته خلال العام مقارنة بالسنوات الماضية.
أضاف لـ”البورصة”، أن سعر الأرز الشعير العريض الحبة سجل نحو 15.5 ألف جنيه للطن مقارنة مع 15 ألف الأسبوع الماضى، وسجل الرفيع الحبة نحو 14.2 ألف جنيه للطن.
لفت إلى أن تراجع صافى إنتاجية صنف 300، بسبب إصابته بمرض أثناء زراعته، ما أدى إلى زيادة نسبة الكسر وبدورها ساعدت على ارتفاع أسعاره بنحو 700 جنيه للطن خلال أسبوع.
أوضح أن أسعار الأرز الأبيض سجلت نحو 25 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 24 ألف جنيه الأسبوع الماضى، قائلًا:”كلما ارتفعت نسبة الكسر ضغطت على زيادة الأبيض”.
أشار إلى أن المزارعين من يتحكمون فى تسعير الأرز خلال العام بسبب تمسكهم بالإنتاج وتخزينه، مما أدى إلى تراجع المعروض بالأسواق، بجانب إصابة أشهر الأصناف انتاجية بأمراض مثل صنف 300.
من جانبه قال محمد معوض رئيس شركة مضارب البحيرة إن هناك زيادة فى الطلب على الأرز فى الوقت الحالى مشيرًا إلى تراجع إنتاجية بعض الأصناف أثر سلبا على المعروض خلال الموسم الحالى، مضيفًا أن الشركة توفر الأرز حاليا لشركتى الجملة نظرا لعدم وجود الارز فى الوقت الحالى كسلعه أساسية على بطاقة التموين.
من جانبه قال مصطفى عبد الجواد عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن هناك اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل ،متوقعا أن يتم مناقشة ضبط أسعار الأرز ضمن مبادرة مجلس الوزار بخفض أسعار السلع الأساسية.
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