1000 جنيه زيادة فى أسعار الأرز الأبيض خلال أسبوع

سجلت أسعار الأرز الأبيض ارتفاعا بنحو ألف جنيه خلال أسبوع بينما شهدت أسعار الشعير ارتفاعا على مدار الأسبوعين الماضيين ليرتفع سعر الطن إلى 15.5 مقابل 14.3 ألف جنيه للطن عريض الحبة و14.2 للطن رفيع الحبة مقابل 13.5 ألف جنيه.

قال خالد النجار، تاجر ورئيس مضرب أرز بكفر الشيخ، إن أسعار الأرز الأبيض شهدت ارتفاعا بنحو ألف جنيه للطن خلال أسبوع، بسبب نسبة الكسر العالية التى شهدها صنف سوبر 300، والتى تعد الأعلى فى زراعته خلال العام مقارنة بالسنوات الماضية.

أضاف لـ”البورصة”، أن سعر الأرز الشعير العريض الحبة سجل نحو 15.5 ألف جنيه للطن مقارنة مع 15 ألف الأسبوع الماضى، وسجل الرفيع الحبة نحو 14.2 ألف جنيه للطن.

لفت إلى أن تراجع صافى إنتاجية صنف 300، بسبب إصابته بمرض أثناء زراعته، ما أدى إلى زيادة نسبة الكسر وبدورها ساعدت على ارتفاع أسعاره بنحو 700 جنيه للطن خلال أسبوع.

أوضح أن أسعار الأرز الأبيض سجلت نحو 25 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 24 ألف جنيه الأسبوع الماضى، قائلًا:”كلما ارتفعت نسبة الكسر ضغطت على زيادة الأبيض”.

أشار إلى أن المزارعين من يتحكمون فى تسعير الأرز خلال العام بسبب تمسكهم بالإنتاج وتخزينه، مما أدى إلى تراجع المعروض بالأسواق، بجانب إصابة أشهر الأصناف انتاجية بأمراض مثل صنف 300.

من جانبه قال محمد معوض رئيس شركة مضارب البحيرة إن هناك زيادة فى الطلب على الأرز فى الوقت الحالى مشيرًا إلى تراجع إنتاجية بعض الأصناف أثر سلبا على المعروض خلال الموسم الحالى، مضيفًا أن الشركة توفر الأرز حاليا لشركتى الجملة نظرا لعدم وجود الارز فى الوقت الحالى كسلعه أساسية على بطاقة التموين.

من جانبه قال مصطفى عبد الجواد عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن هناك اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل ،متوقعا أن يتم مناقشة ضبط أسعار الأرز ضمن مبادرة مجلس الوزار بخفض أسعار السلع الأساسية.