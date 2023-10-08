بنك مصر يتيح تحويل الأموال من الخارج بدون رسوم أو عمولات حتى نهاية أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أعلن بنك مصر عن إمكانية تحويل الأموال من أى دولة فى العالم بدون رسوم أو عمولات حتى نهاية أكتوبر الجارى.

ويتيح البنك خدماته المالية من خلال فروعه وشبكات المراسلين، إذ يقدم للعملاء قنوات متعددة لتلقى تحويلاتهم عبر نظام آلى فى جميع أنحاء الدولة.

وقال البنك إنه أسس العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات مالية فى جميع أنحاء العالم لضمان تسليم الأموال بسرعة وأمان وبالتكلفة المناسبة.

وبالنسبة لشبكة المراسلين التى يتعاون معها البنك، فإنها متاحة فى 6 دول عربية، وهي، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، الكويت، سلطنة عمان.

بالإضافة إلى مُشغلى تحويل الأموال، يمكن استلام الحوالة بالجنيه المصرى أو الدولار من مكاتب“آى باج ويسترن يونيون” بفروع بنك مصر، والتى تتواجد فى 56 فرعًا، كما يُمكن تحويل أموال عبر“مونى جرام” من 200 دولة حول العالم، وصرفها من 165 فرعًا لبنك مصر فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب خدمة العملاء الخاصة ببنك مصر، من الممكن استلام الحوالات بالرقم القومى ورقم الهاتف إذا لم تكن عميلا بالبنك، ويتم استلام الحوالة بالعملة المُحول بها، وحال عدم توفرها فى الفرع يمكن التوجه لفرع آخر متوفر بها العملة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى خلال أكتوبر الجارى، تراجعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى 2022-2023، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى الأسبق.