بنك مصر يتيح تحويل الأموال من الخارج بدون رسوم أو عمولات حتى نهاية أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أعلن بنك مصر عن إمكانية تحويل الأموال من أى دولة فى العالم بدون رسوم أو عمولات حتى نهاية أكتوبر الجارى.
ويتيح البنك خدماته المالية من خلال فروعه وشبكات المراسلين، إذ يقدم للعملاء قنوات متعددة لتلقى تحويلاتهم عبر نظام آلى فى جميع أنحاء الدولة.
وقال البنك إنه أسس العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات مالية فى جميع أنحاء العالم لضمان تسليم الأموال بسرعة وأمان وبالتكلفة المناسبة.
وبالنسبة لشبكة المراسلين التى يتعاون معها البنك، فإنها متاحة فى 6 دول عربية، وهي، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، الكويت، سلطنة عمان.
بالإضافة إلى مُشغلى تحويل الأموال، يمكن استلام الحوالة بالجنيه المصرى أو الدولار من مكاتب“آى باج ويسترن يونيون” بفروع بنك مصر، والتى تتواجد فى 56 فرعًا، كما يُمكن تحويل أموال عبر“مونى جرام” من 200 دولة حول العالم، وصرفها من 165 فرعًا لبنك مصر فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وبحسب خدمة العملاء الخاصة ببنك مصر، من الممكن استلام الحوالات بالرقم القومى ورقم الهاتف إذا لم تكن عميلا بالبنك، ويتم استلام الحوالة بالعملة المُحول بها، وحال عدم توفرها فى الفرع يمكن التوجه لفرع آخر متوفر بها العملة.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى خلال أكتوبر الجارى، تراجعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى 2022-2023، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى الأسبق.
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