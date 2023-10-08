بروتوكول تعاون بين رجال الأعمال والصناعات الهندية لزيادة فرص الاستثمار

تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات الهندية لزيادة فرص الاستثمار ومجالات التعاون الاقتصادى بين مصر والهند.

قال الدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وفدًا من رجال الأعمال المصرين يزور نيودلهى أبريل المقبل للمشاركة فى مؤتمر الهند الإفريقى والذى يقام فى الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2024، وسيوقع البروتوكول على هامش المشاركة.

أضاف هلال لـ”البورصة” أن مجالات التعاون التى يشملها البروتوكول تضم التدريب المهنى وصناعات الأدوية واللقاحات والعقارات والبترول والغاز والفندقة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بغرض تصديرها إلى الأسوق الأوروبية.

أشار إلى أنه يوجد العديد من الفرص فى قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، ومن المستهدف الوصول بإجمالى صادرات مصر للجانب الهندى إلى 12 مليار دولار خلال 2025 مقابل نحو 7 مليارات دولار العام الماضى .

والتقت جمعية رجال الأعمال المصريين 13 شركة هندية تعمل فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، والمدن الصناعية واللوجيستيات، والتدريب المهنى والتعليم، والمعدات، إضافة إلى الهندسة والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص الاستثمار فى السوق المصرى.

قال جايارا مان رئيس الوفد الهندى خلال الاجتماع، إن مصر الشريك الاستراتيجى والتجارى الهام للهند فى منطقة الشرق الأوسط حيث تمثل بوابة لزيادة حجم التجارة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا ما يعزز رغبة الجانب الهندى فى زيادة الاستثمار الحالية بمصر والدخول فى شراكات جديدة.

واستقبلت مصر استثمارات هندية بقيمة 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2022/ 2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021 /2022، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.