بروتوكول تعاون بين رجال الأعمال والصناعات الهندية لزيادة فرص الاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News) هلال: وفد مصرى يشارك فى مؤتمر الهند الأفريقى بـ((نيودلهى)) أبريل المقبل
تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات الهندية لزيادة فرص الاستثمار ومجالات التعاون الاقتصادى بين مصر والهند.
قال الدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وفدًا من رجال الأعمال المصرين يزور نيودلهى أبريل المقبل للمشاركة فى مؤتمر الهند الإفريقى والذى يقام فى الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2024، وسيوقع البروتوكول على هامش المشاركة.
أضاف هلال لـ”البورصة” أن مجالات التعاون التى يشملها البروتوكول تضم التدريب المهنى وصناعات الأدوية واللقاحات والعقارات والبترول والغاز والفندقة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بغرض تصديرها إلى الأسوق الأوروبية.
أشار إلى أنه يوجد العديد من الفرص فى قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، ومن المستهدف الوصول بإجمالى صادرات مصر للجانب الهندى إلى 12 مليار دولار خلال 2025 مقابل نحو 7 مليارات دولار العام الماضى .
والتقت جمعية رجال الأعمال المصريين 13 شركة هندية تعمل فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، والمدن الصناعية واللوجيستيات، والتدريب المهنى والتعليم، والمعدات، إضافة إلى الهندسة والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص الاستثمار فى السوق المصرى.
قال جايارا مان رئيس الوفد الهندى خلال الاجتماع، إن مصر الشريك الاستراتيجى والتجارى الهام للهند فى منطقة الشرق الأوسط حيث تمثل بوابة لزيادة حجم التجارة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا ما يعزز رغبة الجانب الهندى فى زيادة الاستثمار الحالية بمصر والدخول فى شراكات جديدة.
واستقبلت مصر استثمارات هندية بقيمة 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2022/ 2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021 /2022، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
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