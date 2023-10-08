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((أورجانكس)) للمكملات الغذائية تستثمر 20 مليون جنيه فى توسعات جديدة

10/8/2023 10:26:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنور: الشركة تتواصل مع“سلامة الغذاء” لتسجيل 500 منتج جديد

تستهدف شركة أورجانكس للمكملات الغذائية ضخ استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد ضمن خطة الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.

قال محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“أورجانكس” إن الشركة تواصلت مع الحكومة لتخصيص قطعة الأرض المستهدف إقامة المصنع عليها بمدينة السادات، ومن المزمع أن تبدأ الشركة فى تنفيذ أعمال الإنشاءات بداية العام المقبل.

أضاف لـ“البورصة” أن المصنع الجديد سيتخصص فى إنتاج نحو 500 مكمل غذائي وجارى التواصل مع هيئة سلامة الغذاء المصرية لتسجيل تلك المنتجات الفترة الحالية.

أشار إلى أن الشركة تمتلك مصنعًا للمكملات الغذائية يعمل بطاقة إنتاجية تتجاوز 750 ألف عبوة شهريًا، ومن المستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية بعد افتتاح المصنع الثانى.

تأسس مصنع أورجانكس للمكملات الغذائية عام 2020 على مساحة 500 متر بمدينة السادات الصناعية باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه.

استكمل“أنور” أن الشركة تتبع سياسه خاصة بإنتاج منتجات ذات جودة تتمثل في اجتذاب كوادر مؤهلة عاملة بقطاع الدواء؛ نظراً لتمتعهم بخبرات عالية في صناعة المكملات الغذائية.

ويعمل فى السوق المصرى 3500 شركة بقطاع المكملات الغذائية، بإجمالى صادرات سنوية تصل إلى 500 مليون دولار سنويًا، وفقًا لجمعية مصدرى ومنتج المكملات الغذائية.

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