((أورجانكس)) للمكملات الغذائية تستثمر 20 مليون جنيه فى توسعات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنور: الشركة تتواصل مع“سلامة الغذاء” لتسجيل 500 منتج جديد
تستهدف شركة أورجانكس للمكملات الغذائية ضخ استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد ضمن خطة الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.
قال محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“أورجانكس” إن الشركة تواصلت مع الحكومة لتخصيص قطعة الأرض المستهدف إقامة المصنع عليها بمدينة السادات، ومن المزمع أن تبدأ الشركة فى تنفيذ أعمال الإنشاءات بداية العام المقبل.
أضاف لـ“البورصة” أن المصنع الجديد سيتخصص فى إنتاج نحو 500 مكمل غذائي وجارى التواصل مع هيئة سلامة الغذاء المصرية لتسجيل تلك المنتجات الفترة الحالية.
أشار إلى أن الشركة تمتلك مصنعًا للمكملات الغذائية يعمل بطاقة إنتاجية تتجاوز 750 ألف عبوة شهريًا، ومن المستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية بعد افتتاح المصنع الثانى.
تأسس مصنع أورجانكس للمكملات الغذائية عام 2020 على مساحة 500 متر بمدينة السادات الصناعية باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه.
استكمل“أنور” أن الشركة تتبع سياسه خاصة بإنتاج منتجات ذات جودة تتمثل في اجتذاب كوادر مؤهلة عاملة بقطاع الدواء؛ نظراً لتمتعهم بخبرات عالية في صناعة المكملات الغذائية.
ويعمل فى السوق المصرى 3500 شركة بقطاع المكملات الغذائية، بإجمالى صادرات سنوية تصل إلى 500 مليون دولار سنويًا، وفقًا لجمعية مصدرى ومنتج المكملات الغذائية.
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