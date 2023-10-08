سفير السويد بالقاهرة: مصر دولة محورية وتلعب دورًا مهمًا وتاريخيًا إقليميًا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد سفير السويد لدى القاهرة السفير هوكان ايمسجورد، أن مصر دولة محورية وتلعب دورًا مهمًا وتاريخيًا إقليميًا.

وقال السفير السويدي- إن مصر تلعب دورا فعالًا في تعزيز وتحقيق الاستقرار المستدام إقليميا، وقادرة أن تلعب دورًا مؤثرًا في إيجاد حل لما يجري في غزة من عنف وأحداث مأساوية، مضيفا أن مصر لديها اتصالات وعلاقات قوية وجيدة تمكنها من إيجاد الحلول السلمية وتحقيق الاستقرار.

كما أكد أن مصر تشهد تطورًا وإنجازات ومشروعات مهمة نفذت في الآونة الأخيرة ومنها المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه قام بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة منذ أسبوعين، معبرا عن سعادته بتلك المشروعات والإنجازات.

وأضاف أن التعاون بين مصر والسويد قوي للغاية، ويشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والبيئة والثقافة كافة.

وأوضح أن التعاون التجاري بين البلدين تزايد بنسبة 18 عن العام الماضي، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية.. مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد يشهد تناميًا، معربا عن رغبته في تعزيز وتحقيق مزيد من تزايد واتساع هذا التعاون بين الجانبين.

وتابع أنه شارك في قمة“تكنى” التي تحتضنها مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أنها تعد من أهم الفعاليات ومحاور التعاون السويدي المصري، حيث تشارك فيها سفارة السويد بشكل دائم وفعال.. وهي فرصة مهمة للتشبيك وملتقى للشباب الموهوبين.

كما قال إن مصر تمتلك مواهب كثيرة شابة ترغب في إنشاء شركات ناشئة حقق الفائدة لبلادها والاقتصاد.

واستعرض السفير السويدي أوجه التعاون القوي والفعال بين مصر والسويد، موضحا أن على مدار عام كانت هناك العديد من الزيارات المهمة والمتبادلة كان آخرها في سبتمبر الماضي زيارة وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولي السويدي إلى مصر، الذي شهد توقيع اتفاقية بين شركتي“فولفو” و”أم سي في” لتصنيع حافلات نقل صديقة للبيئة في مصر وتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك زيارة وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم إلى أستوكهولم، وهناك العديد من الزيارات المتصلة التي تعزز التعاون بين مصر والسويد.

يشار إلى أن سفير السويد لدى القاهرة شارك في افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ومؤتمر“قمة تكنى- Techne Summit”، التي تنعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر، بمكتبة الإسكندرية.

أ. ش. أ