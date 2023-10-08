ميتا تطلق أول مجموعة من مزايا تصميمات الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ميتا إطلاق المجموعة الأولى من مزايا تصميمات الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال خاصية إدارة الإعلانات في“ميتا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وذكرت الشركة – في بيان اليوم الأحد – أنه من المتوقع الانتهاء من تفعيل هذه المزايا بشكل كامل على مستوى العالم بحلول العام المقبل.
وتسهم هذه المزايا في تعزيز إنتاجية جهات التسويق وتحسين أدائها وتمكينها من توفير الخدمات التي تلبي مختلف الاحتياجات وسوف تكون المزايا الجديدة والتي تتيح تصميم الخلفيات وتوسيع نطاق الصور وتغيير الخطّ، إضافة ملحوظة إلى التجارب والأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
أ. ش. أ
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