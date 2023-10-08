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ميتا تطلق أول مجموعة من مزايا تصميمات الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعى

10/8/2023 10:26:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة ميتا إطلاق المجموعة الأولى من مزايا تصميمات الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال خاصية إدارة الإعلانات في“ميتا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وذكرت الشركة – في بيان اليوم الأحد – أنه من المتوقع الانتهاء من تفعيل هذه المزايا بشكل كامل على مستوى العالم بحلول العام المقبل.

وتسهم هذه المزايا في تعزيز إنتاجية جهات التسويق وتحسين أدائها وتمكينها من توفير الخدمات التي تلبي مختلف الاحتياجات وسوف تكون المزايا الجديدة والتي تتيح تصميم الخلفيات وتوسيع نطاق الصور وتغيير الخطّ، إضافة ملحوظة إلى التجارب والأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

أ. ش. أ

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