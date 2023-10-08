محافظ أسوان: نسعى لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ أسوان أشرف عطية، سعي المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية والعمل على زيادة الليالي ومعدلات الحركة السياحية من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأحد مع وفد اللجنة المُشكلة لتنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور أحمد دنش المشرف العام على الاستثمار بالمحافظة، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمراني، تم خلاله استعراض المواقع المقترحة التي سيتم معاينتها على الطبيعة للبدء في إقامة هذا المشروع الحيوي والهادف وتحديد مساراته وموقع المطار الخاص به.
وأشار المحافظ إلى أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الاشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين في هذا المجال، لافتاً إلى أن محافظة أسوان تعتبر من المحافظات السياحية التي تتميز بسماؤها وجوها الدافئ وطقسها المعتدل وهو ما يسهم في خلق وتحقيق مزيد من الرواج السياحي للمحافظة لمشاهدة بانوراما نهر النيل الخالد والمراكب الشراعية وغيرها من المعالم السياحية التي تتميز بها عروس المشاتي؛ لجذب أكبر عدد من السائحين من خلال تسيير رحلات البالون الطائر الذي يعد من أنماط السياحة الترفيهية التى تحتاجها المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية وهو الذي يتكامل معه خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني.
وذكرت الجامعىة – في بيان – أن الوفد ضم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
أ. ش. أ
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