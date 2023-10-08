محافظ أسوان: نسعى لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ أسوان أشرف عطية، سعي المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية والعمل على زيادة الليالي ومعدلات الحركة السياحية من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأحد مع وفد اللجنة المُشكلة لتنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور أحمد دنش المشرف العام على الاستثمار بالمحافظة، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمراني، تم خلاله استعراض المواقع المقترحة التي سيتم معاينتها على الطبيعة للبدء في إقامة هذا المشروع الحيوي والهادف وتحديد مساراته وموقع المطار الخاص به.

وأشار المحافظ إلى أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الاشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين في هذا المجال، لافتاً إلى أن محافظة أسوان تعتبر من المحافظات السياحية التي تتميز بسماؤها وجوها الدافئ وطقسها المعتدل وهو ما يسهم في خلق وتحقيق مزيد من الرواج السياحي للمحافظة لمشاهدة بانوراما نهر النيل الخالد والمراكب الشراعية وغيرها من المعالم السياحية التي تتميز بها عروس المشاتي؛ لجذب أكبر عدد من السائحين من خلال تسيير رحلات البالون الطائر الذي يعد من أنماط السياحة الترفيهية التى تحتاجها المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية وهو الذي يتكامل معه خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني.

وذكرت الجامعىة – في بيان – أن الوفد ضم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أ. ش. أ