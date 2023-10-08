مبيعات قياسية لعقارات دبى فى 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حققت عقارات دبي مبيعات قياسية منذ بداية العام الحالي، وفق رصد أجرته شركة متخصصة للوساطة العقارية.

وسجلت المبيعات قفزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 277 مليار درهم وهي أفضل قيمة مبيعات خلال الفترة نفسها موزعة على حصيلة 92 ألفًا و330 صفقة، بنمو نسبته 51% و35% من حيث القيمة والعدد على الترتيب، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت نحو 183.5 مليار درهم من خلال 68 ألفًا و382 صفقة.

كما ارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال سبتمبر 2023 بنسبة 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 26 مليار درهم، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا للشهر ذاته تاريخيًا. وفق“دبليو كابيتال” للوساطة العقارية.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2023 بنسبة تبلغ 7.5% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه بـ90.4 مليار درهم.

أ. ش. أ