مبيعات قياسية لعقارات دبى فى 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت عقارات دبي مبيعات قياسية منذ بداية العام الحالي، وفق رصد أجرته شركة متخصصة للوساطة العقارية.
وسجلت المبيعات قفزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 277 مليار درهم وهي أفضل قيمة مبيعات خلال الفترة نفسها موزعة على حصيلة 92 ألفًا و330 صفقة، بنمو نسبته 51% و35% من حيث القيمة والعدد على الترتيب، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت نحو 183.5 مليار درهم من خلال 68 ألفًا و382 صفقة.
كما ارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال سبتمبر 2023 بنسبة 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 26 مليار درهم، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا للشهر ذاته تاريخيًا. وفق“دبليو كابيتال” للوساطة العقارية.
وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2023 بنسبة تبلغ 7.5% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه بـ90.4 مليار درهم.
أ. ش. أ
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