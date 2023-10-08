اتحاد المقاولين يخاطب الوزراء لتفعيل قانون التعويضات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد خاطب مجلس الوزراء من أجل سرعة إصدار المنشور الدورى الخاص بضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات العاملة بالسوق وتفعيل قانون التعويضات.

وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن إصدار المنشور الدورى للمدد الزمنية ضرورة ملحة فى الوقت الحالى لسرعة صرف جهات الإسناد للمستحقات المالية لشركات المقاولات العاملة بالسوق، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها قطاع المقاولات.

وأوضح أن عددا كبيرا من جهات الإسناد لم تصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات انتظارا لصدور الكتاب الدورى بضوابط قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.

وكان مجلس الوزراء قد وجه الجهات الإدارية وفقا للمادة رقم 48 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سلطاتها التقديرية لداعى المصلحة العامة بإعطاء مهلة لإتمام تنفيذ عقود المقاولات دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادة الشركات، وذلك وفقا لأحدث القرارات الصادرة عن الحكومة لدعم قطاع المقاولات المصرى.

وأوضح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الحالات التى يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن مد الفترة التنفيذية لعقود شركات المقاولات بنحو 6 أشهر إضافية تتضمن جميع عقود شركات المقاولات التى تم إبرامها قبل أو بعد أو فى تاريخ 1 مارس 2022.

وقال سعد، إن ارتفاع أسعار مواد البناء وتأخر صرف المستحقات المالية يحمل المقاول أعباء مالية كبيرة تفوق قدراته، وينتج عنها بطء العمل، ونقص السيولة.