وزير الإسكان: فرق عمل على مدار 24 ساعة لمتابعة مشروعات العلمين الجديدة - جريدة البورصة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، فى اجتماع عقده اليوم بالمدينة، لمتابعة سير العمل، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز المدينة.

وأصدر الجزار، تعليمات بتشكيل فرق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، للتواجد على مدار الـ24 ساعة، بمواقع العمل بمختلف المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذى على مدار الساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بأسرع وقت.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف أعداد العمالة بجميع مواقع العمل بمختلف المشروعات، والعمل فى ورديات على مدار اليوم، والتعامل بجدية وحزم وحسم، مع المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وفى نهاية الاجتماع شدد الوزير على أنه لن يتم التسامح فى أى تقصير، سواء فى التوقيتات، أو جودة التنفيذ.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم عدداً من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، وتشمل أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهى التجارى الإدارى“مزارين”، والحى اللاتينى، ومشروع“سكن مصر” للإسكان المتوسط، والمدينة التراثية، وغيرها من المشروعات.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.