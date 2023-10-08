وزير الإسكان: فرق عمل على مدار 24 ساعة لمتابعة مشروعات العلمين الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الجزار: تكثيف أعداد العمالة بجميع المواقع.. والتعامل بحزم مع المقاولين المتقاعسين
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، فى اجتماع عقده اليوم بالمدينة، لمتابعة سير العمل، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز المدينة.
وأصدر الجزار، تعليمات بتشكيل فرق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، للتواجد على مدار الـ24 ساعة، بمواقع العمل بمختلف المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذى على مدار الساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بأسرع وقت.
ووجه وزير الإسكان، بتكثيف أعداد العمالة بجميع مواقع العمل بمختلف المشروعات، والعمل فى ورديات على مدار اليوم، والتعامل بجدية وحزم وحسم، مع المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.
وفى نهاية الاجتماع شدد الوزير على أنه لن يتم التسامح فى أى تقصير، سواء فى التوقيتات، أو جودة التنفيذ.
وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم عدداً من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، وتشمل أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهى التجارى الإدارى“مزارين”، والحى اللاتينى، ومشروع“سكن مصر” للإسكان المتوسط، والمدينة التراثية، وغيرها من المشروعات.
وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.
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