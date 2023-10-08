خرّيجو نجوم العلوم يسخّرون قوّة التكنولوجيا لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع

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- Qatar Foundation )
الدوحة، قطر، 8 اكتوبر، 2023: كرّس خريجو برنامج نجوم العلوم، البرنامج التلفزيوني الترفيهي الرائد من مؤسسة قطر سنوات طويلة لتطوير وتحسين اختراعاتهم الرائدة التي قدموها أمام لجنة التحكيم، حيث تمكنوا من إثبات قوة الابتكار في إحداث تغيير إيجابي في العالم، مستلهمين أهدافهم من الانسجام الوثيق لقصصهم في عالم التكنولوجيا مع التزام مؤسسة قطر بتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة وتحقيق التقدم الاجتماعي.
ألهمت عصا الجدّة التقليدية أحمد الغازي، سعودي الجنسية، لأن يبتكر CAN Go العصا السحرية، وهي جهاز مشي بمحرك، مصمم لكبار السن وذوي الاعاقة، وهو الابتكار الذي قدّمه في برنامج نجوم العلوم في موسمه الثاني.
يقول أحمد:" كانت جدّتي إمرأة قوية ومستقلة، ورؤيتها تعتمد على عصا مشي تقليدية تقدم دعمًا محدودًا دون أي وسيلة لطلب المساعدة، وجعلتني أدرك مدى الحاجة إلى ابتكار وسائل تنقل توفر الدعم الجسدي وأيضًا تضمن السلامة والقدرة على التواصل".
كان ذلك هو الحافز لأحمد الغازي للانطلاق في رحلة انشاء جهاز CAN Go العصا السحرية، حيث يقول:"رؤية الجهاز ينبض بالحياة، ورؤية التأثير الإيجابي الذي أحدثه على حياة جدّتي وكبار السن، عزّز إيماني أكثر بقدرة الابتكار على مواجهة تحديات العالم الحقيقي وتحسين حياة الآخرين".
تتمحور الرؤية طويلة المدى لشركة CAN التي أنتجت الجهاز، والتي يمتلكها الغازي، حول دمج التكنولوجيا بسلاسة في حياة كبار السن اليومية وذوي الإعاقة، ودعم أولئك الذين يقدمون الرعاية لهم، من خلال تطوير أنظمة مساعدة، بالإضافة إلى تمكين المهنيين الطبيين، من خلال تقديم البيانات لهم لرعاية المرضى.
ويؤكد الغازي: "إن التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا لخدمة أفراد المجتمع، يتوافق بشكل مباشر مع تركيز مؤسسة قطر على تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة من أجل التقدم الاجتماعي. نحن نتشارك الرؤية المتمثلة في تعزيز مشهد تكنولوجي شامل وسهل الوصول إليه يستفيد منه الجميع في المنطقة".
تجربته في برنامج نجوم العلوم، قادت الغازي إلى وادي السيليكون، وهو مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، حيث أنشأ قناة "هنا وادي السيليكون" في اليوتيوب، لتعريف العالم العربي بالنظام البيئي الغني للابتكار وريادة الأعمال والإبداع.
وينصح الغازي كل مبتكر عربي طموح، قائلًا: "يمكن أن تتجاوز أفكارك وابتكاراتك الحدود وتحدث فارقًا في جميع أنحاء العالم. ابحث عن الموجهين، وابنِ شبكات قوية، والأهم من ذلك، لتكن أحلامك كبيرة".
انطلاقًا من شغفه العميق بأداء السيارات الرياضية، كرس محمد أبازيد، من الأردن، خرّيج الموسم الخامس من نجوم العلوم، السنوات الثلاث التي تلت مشاركته في البرنامج، لتطوير فكرته القائمة على ابتكار تقنية تطويرية محورية يمكن تطبيقها على جميع محركات الاحتراق الداخلي.
أوجد محمد طقمًا تقنية تطويرية تلائم كافة محركات الاحتراق الداخلي بمختلف مجالاتها، فتعزز عزم دوران المحرك والقدرة الحصانية القصوى مع تعزيز كفاءة الوقود في الوقت نفسه.وبعد أن غادر نجوم العلوم، سعى محمد إلى تطوير تقنيته بشكل أكبر، وإيجاد طرق جديدة لتحسين أداء التقنية.
يفتخر أبازيد، بأن ابتكاره يدعم توجه مؤسسة قطر نحو تعزيز الاستدامة، قائلًا:" تتوافق أهدافنا مع أهداف مؤسسة قطر بشكل مباشر، وخطتنا تتماشى مع حرصها على مواصلة تطوير حلول الطاقة المستدامة من أجل مستقبل نظيف وصديق للبيئة".
يتطلّع أبازيد مستقبلاً تعزيز تعاون شركته مع مؤسسة قطر، بهدف مواصلة دعم مسيرة التقدّم الاجتماعي في المنطقة، وعبر عن امتنانه لمؤسسة قطر لتوفير منصة للمبتكرين الطموحين مثله، قائلًا:" أنا ممتن لمؤسسة قطر ولبرنامج نجوم العلوم لإشعالهما الشرارة الأولى التي دفعتني إلى هذه الرحلة المذهلة".
واختتم بنصيحة وجهها إلى المبتكرين الشباب، قائلًا: "إن إيجاد حلول مبتكرة ليس بالأمر الهيّن دائمًا؛ عندما تحل مشكلة ما، تصبح أقوى، وتصبح أفكارك أكثر وضوحًا."
في عام 2017، أسس المبتكر حسن البلوي، من المملكة العربية السعودية، شركة" ويك كاب"، بهدف تطوير تقنية يمكن ارتداؤها لمراقبة يقظة العمال وإصدار تحذيرات أثناء الإرهاق، وهو الاختراع الذي قدمه في نجوم العلوم، وقد تطور إلى تقنية رائدة تقدم تحليلًا شاملاً لإنتاجية موقع البناء من خلال تتبع الأفراد والمعدات.
يشرح حسن البلوي، الحاصل على المركز الثالث في الموسم السابع من البرنامج، كيف بدأت رحلته مع الابتكار قائلًا:" بدأ الأمر عندما أدركت أن قطاع البناء يفتقر إلى البنية التحتية الأساسية التي تتيح له الاستفادة من التكنولوجيا، من هنا استلهمت فكرة "ويك كاب" الذي تم تصميمه لمواجهة تحديات البناء من خلال ربط العمال ببعضهم البعض، ثم تطورت الفكرة لتصبح قادرة على تمكين الفرق من إجراء تحسينات في جميع المجالات، في الإنتاجية والكفاءة والأهم من ذلك في مجال السلامة".
ويضيف:" شهدت تقنية "ويك كاب" رحلة نمو مذهلة، لقد كان مشاركتي في برنامج نجوم العلوم، بمثابة لحظة تحول بالنسبة لي في رحلتي كرائد أعمال في مجال التكنولوجيا".
ويتابع:"بعد مشاركتي في برنامج نجوم العلوم، تواصل معي العديد من المشاهدين الذين ألهمهم البرنامج للتخصص في العلوم والتكنولوجيا، إن مساهمتنا كمؤثرين في الأجيال القادمة، يمنحنا إحساسًا كبيرًا بالإنجاز، ويحفزنا على مواصلة العمل لتحسين الابتكار وتعزيز انتشاره محليًا وعالميًا".
يُشير حسن البلوي إلى أن ابتكاره يتوافق مع أهداف مؤسسة قطر في تحقيق التقدم الاجتماعي قائلًا:" ويك كاب ليس مجرد ابتكار وحسب، بل قد ينقذ حياة الأفراد أيضًا، حيث يعدّ تحقيق الأمان وسلامة العمال من أهم أهدافه. فالشفافية التي بُني عليها الجهاز، تقتضي توفير بيانات محايدة ودقيقة، كما أن استخدام الجهاز في الموقع سهل، ولا يحتاج إلى أي تدريب إضافي للعمال، حيث يتم لصقه بسهولة على خوذة أمان قياسية، وهو ما يعمل على تحسين مجال البناء نحو الأفضل".
منذ إطلاقه، حقق جهاز ويك كاب إنجازات عديدة، كالفوز ببرنامج UberPITCH قطر، وهي مسابقة لأفضل فكرة تقنية في الدولة، والظهور في قمة عرب نت الرقمية في دبي.
ويقول: "يشّكل أي ابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية تحديًا أمام المخترعين، حيث يفضل الكثيرون التمسك بالطرق التقليدية الأقل كفاءة بسبب إلمامهم بها. إن الحصول على التقدير والإعتراف من جهات مرموقة، يساعدنا في تنفيذ مهمتنا المتمثلة في تنفيذ ويك كاب في مواقع البناء الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
وينصح البلوي المبتكرين الشباب العرب بأن يغتنموا فرصة النمو الطموح الذي تشهده المنطقة العربية في مجال التكنولوجيا، قائلًا:" اقتنص فرصتك لتحقيق حلمك، ولإحداث فرق، إن امكانيات الإنجاز والنجاح لا حدود لها، وهو الوقت الأنسب لأن تكون رائد أعمال مبتكر في هذا الجزء من العالم".
سيُبثّ الموسم 15 من برنامج "نجوم العلوم" كل يوم جمعة وسبت، ويستمرّ عرضه حتى 20 أكتوبر 2023. للاطلاع على مواعيد العرض والقنوات، يمكنكم زيارة دليل البث على موقع نجوم العلوم.
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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.
تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.
كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.
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