حملة " أمن تسلم" تشهد تفاعلاً من شركات التأمين وتساهم في رفع مستوى ثقافة الوعي التأميني

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض – 8 أكتوبر2023
عكست حملة " أمن تسلم" في نسختها الثانية أثارها الإيجابية على أهمية المحافظة على سجل تأميني خال من المطالبات التامينية، وحققت نجاحاً في توفير الخصومات التشجيعية وفقاً لمعايير التحفيز، ودورها في مكافأة الملتزمين بمزايا خدمة عدم وجود مطالبات (أحقية) التأمينية، فضلاً عن دورها في رفع مستوى ثقافة الوعي التأميني بين شرائح المجتمع.
وشهدت الحملة التي تم إطلاقها خلال شهر أغسطس تفاعلاً من قبل شركات التأمين حيث تم إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي تركزت على تقديم خصومات تشجيعية مستحقة بنسب تتراوح ما بين %20 إلى 60% عند الالتزام بمواعيد تجديد وثائق التأمين في الوقت المطلوب، الأمر الذي حقق إقبالاً ملحوظاً على سرعة تجديد وثائق التأمين قبل انتهائها.
ودعت "نجم" إلى الاستفادة من خدمة (أحقية) ، والهادفة إلى تقديم حافز الخصم التشجيعي وتمكين المؤمّن لهم معرفة نسبة الخصم المستحقة عن طريق موقع أو تطبيق نجم، حيث بادرت "نجم" وبناء على التوجيهات والأنظمة المرعية بتحديث قواعد الحصول على خصم (أحقية)، بما يتيح للعملاء معرفة نسبة الخصم المستحقة قبل إصدار أو تجديد الوثائق التأمينية.
وتتماشى حملة "أمن تسلم "مع استراتيجية "نجم" القائمة على تعميق دور قطاع التأمين في رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات، وزيادة الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات، وتحفيز أصحاب المركبات على شراء وثائق التأمين لحفظ حقوقهم وحمايتهم من تبعات الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع بأهمية التأمين، وما يعكسه من أثار وفوائد على المستفيد ومنها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث المروري، لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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